ترتيب الدوري السعودي: الوحدة يفرض تعادلا دراميا على الهلال (فيديو)
فرض الوحدة التعادل 3/3 على ضيفه نادي الهلال اليوم الخميس في الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقدم البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا للهلال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية.
وتعادل أوسكار دوارتي للوحدة في الدقيقة 24 من ضربة رأس بعد ضربة حرة لعبها فيصل فجر.
وتقدم الهلال مجددا وهذه المرة بتوقيع أوديون إيغالو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من لوسيانو فيتو.
وتعادل أنسيلمو دي مورايس للوحدة في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا فشل غوستافو كويلار في إبعاد الكرة.
لكن البديل سعود عبدالحميد سجل هدف الفوز للهلال من ضربة رأس في الدقيقة 90+3.
ورفض الوحدة الاستسلام وسجل له سلطان السوادي هدفا في الدقيقة 90+9 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وحقق الهلال الفوز 9 مرات وتعادل 6 مرات وخسر مرة وحيدة ليرفع الزعيم رصيده إلى 33 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع.
ويتأخر الهلال، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، بـ10 نقاط عن المتصدر النصر الذي لعب مباراتين أكثر من الهلال.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الفتح والتعاون في الدوري السعودي قبل مواجهة الفتح مجددا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.