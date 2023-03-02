ترتيب الدوري السعودي: الوحدة يفرض تعادلا دراميا على الهلال (فيديو)

ويتأخر الهلال، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، بـ10 نقاط عن المتصدر النصر الذي لعب مباراتين أكثر من الهلال.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الفتح والتعاون في الدوري السعودي قبل مواجهة الفتح مجددا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.