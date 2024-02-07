كيف تفادى إنتر ميامي "خطرًا كبيرًا" على ميسي؟

وكان ميسي (36 عامًا) قد أصاب عددًا كبيرًا من المشجعين في هونغ كونغ بخيبة أمل بغيابه عن مباراة ودية، حيث لازم مقاعد البدلاء في الملعب الذي امتلأ عن آخره بالمشجعين، يوم الأحد الماضي.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي: "ليو ميسي لم يلعب في المباراة الودية، يوم الأحد الماضي، في هونغ كونغ لأن ذلك كان سيشكل "خطرًا كبيرا" عليه، موضحًا: "كانت هناك مخاطرة كبيرة حتى لو لعب لدقائق قليلة".

وأضاف أن تحسن حالته سمح له بالمشاركة في الجزء الأخير من مباراة أخرى استعراضية، اليوم الأربعاء، في طوكيو.

وأوضح: "بعد التدريب أمس، شعر بتحسن واتفقنا على أن يلعب لمدة 30 دقيقة اليوم.. كان ميسي سعيدًا جدًا بنهاية المباراة لأنه كان يشعر بالراحة تمامًا"،

ووجه مارتينو اعتذاره إلى الجماهير في هونغ كونغ، قائلاً: "نفهم أيضًا خيبة أملهم لأنه لم يستطع المشاركة في تلك المباراة، ولكن كانت هناك مخاطرة كبيرة في أن يلعب حتى لو كانت بضع دقائق فقط، على الرغم من أن رغبة الجهاز الفني كانت أن يشارك في المباراة".