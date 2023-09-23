أسباب تراجع مستوى الهلال
كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن أسباب تراجع مستوى "الزعيم" خلال هذا الموسم، رغم الانتدابات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية.
الأمير عبد الرحمن بن مساعد تولى نادي الهلال السعودي من 2008 وحتى فبراير 2015.
وفي رده على سؤال تم توجيهه إليه عبر منصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، عن أسباب تراجع مستوى الهلال، وأين موطن الخلل، أجاب بأن هناك 4 أسباب رئيسية في هذا التراجع.
أول هذه الأسباب –وفقًا لتحليل بن مساعد- هو عدم وجود القتالية الكافية لدى اللاعبين.
أما السبب الثاني، فأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أنه عدم تقديم المحترفين الأجانب لمستوى يوازي إمكاناتهم المعروفة ويوازي تاريخهم وأسماءهم باستثناء مالكوم ربما.
السبب الثالث كما قال رئيس الهلال الأسبق، هو عدم قدرة الفريق على التعامل مع الفرق متوسطة الترتيب ومتذيلته والتي تلعب أمام الهلال بشكل دفاعي بحت، وتتكتل وتلعب على المرتدات وعلى استغلال أخطاء دفاعية ساذجة أحيانًا، وهذا أمر يتحمله المدرب واللاعبون كذلك، والنقاط التي تضيع أمام هذه الفرق هي التي تضيّع الفرص بالفوز في الدوري.
أما السبب الرابع والأخير، فيرى بن مساعد أن الفرق المنافسة ارتفع مستواها بشكل كبير بينما لم يحدث هذا في الهلال.
النصر أقرب للتتويج بالدرع
وكشف رئيس الهلال عن رأيه في المحترف الأفضل داخل دوري روشن هذا الموسم، وأجاب: "بدون جدال كريستيانو رونالدو المحترف الأفضل في السعودية داخل الملعب فنيًا وخارجه، والفرق بينه وبين من يليه كبير لدرجة أنه يصعب معرفة من يليه".
وبسؤال عن توقعاته لسير الدوري السعودي هذا الموسم، قال: "بعد الجولة السابعة أرى أن الفرق الأفضل المرشحة لكسب الدوري - بعيدًا عن الترتيب الحالي - النصر أولًا بمحترفيه وقوته الهجومية الهائلة، يليه الاتحاد، ثم الهلال والأهلي معًا".
وأضاف: "الهلال بوضعه الحالي كتنظيم دفاعي وبعدم قتالية لاعبيه ولا تقديم مستوى لافت لمحترفيه الذين يلعبون كما يقال (بالشوكة والسكين) وما يقدمونه لا يوازي قيمة أسمائهم، وبعدم وضوح شكل فني للهلال".
واختتم: "إذا استمر الحال على ما هو عليه فموسم الهلال لا يدعو للتفاؤل".
واختتمت منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة قوية بين النصر والأهلي، حسمها "العالمي" لصالحه برباعية.
وتعادل الهلال 1-1 مع مضيفه ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الخميس.
وفشل فريق المدرب جورجي جيسوس في الفوز للمرة الثانية تواليا بعد التعادل 1-1 مع نافباهور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، منتصف الأسبوع.
وخاض الهلال ثلاث مباريات خلال سبعة أيام، بدأها بالفوز 6-1 على الرياض قبل التعادل مع نافباهور في دوري أبطال آسيا، ثم التعثر أمام ضمك، يوم الخميس.
ويستهل الهلال مشوار الحفاظ على لقبه في كأس ملك السعودية بمواجهة منافسه الجبلين في دور 32، يوم الاثنين المقبل.