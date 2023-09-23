الأمير عبد الرحمن بن مساعد تولى نادي الهلال السعودي من 2008 وحتى فبراير 2015.

وفي رده على سؤال تم توجيهه إليه عبر منصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، عن أسباب تراجع مستوى الهلال، وأين موطن الخلل، أجاب بأن هناك 4 أسباب رئيسية في هذا التراجع.

أول هذه الأسباب –وفقًا لتحليل بن مساعد- هو عدم وجود القتالية الكافية لدى اللاعبين.

أما السبب الثاني، فأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أنه عدم تقديم المحترفين الأجانب لمستوى يوازي إمكاناتهم المعروفة ويوازي تاريخهم وأسماءهم باستثناء مالكوم ربما.

السبب الثالث كما قال رئيس الهلال الأسبق، هو عدم قدرة الفريق على التعامل مع الفرق متوسطة الترتيب ومتذيلته والتي تلعب أمام الهلال بشكل دفاعي بحت، وتتكتل وتلعب على المرتدات وعلى استغلال أخطاء دفاعية ساذجة أحيانًا، وهذا أمر يتحمله المدرب واللاعبون كذلك، والنقاط التي تضيع أمام هذه الفرق هي التي تضيّع الفرص بالفوز في الدوري.

أما السبب الرابع والأخير، فيرى بن مساعد أن الفرق المنافسة ارتفع مستواها بشكل كبير بينما لم يحدث هذا في الهلال.