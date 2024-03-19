غادر التدريبات باكيًا.. مدة غياب كورتوا بعد إصابته القوية
تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، في التدريبات، اليوم الثلاثاء.
وكان كورتوا قد تعرض للإصابة خلال تدريبات ريال مدريد، قبل انطلاق الموسم الحالي 2023 - 2024، ولم يشارك في أية مباراة رسمية حتى الآن مع الفريق.
وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، إصابة كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.
وقالت صحيفة "ماركا": "غادر تيبو كورتوا تدريبات ريال مدريد وهو يبكي وسط مخاوف تجدد إصابته في الركبة، خاصة بعد غيابه عن الأشهر السبعة الماضية؛ بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي".
وأشارت التقارير إلى أن غياب كورتوا سيكون لمدة شهرين مقبلين.
فيما قالت الصحفية أرانشا رودريغيز إن الأطباء سيقررون الآن ما إذا كان سيخضع كورتوا لعملية جراحية أم لا.
فيما قالت صحيفة "آس" إن كورتوا كان سيلعب في مباراة ودية ضد فريق كاستيا غداً، وكان من المتوقع أن يعود بحلول 31 مارس، ولكن لاحظ ألماً شديداً في الركبة، وأكدت الفحوصات وجود تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي.