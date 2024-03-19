غادر التدريبات باكيًا.. مدة غياب كورتوا بعد إصابته القوية

تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، في التدريبات، اليوم الثلاثاء.

وكان كورتوا قد تعرض للإصابة خلال تدريبات ريال مدريد، قبل انطلاق الموسم الحالي 2023 - 2024، ولم يشارك في أية مباراة رسمية حتى الآن مع الفريق.

وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، إصابة كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.