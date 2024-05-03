متفوقا على رودي.. فيل فودين يحصل على جائزة مميزة
حصل فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال من اتحاد كتاب كرة القدم.
ويقدم فودين أفضل موسم في مسيرته حتى الآن، وسجل 24 هدفا وصنع 10 في 48 مباراة.
وحصد فيل فودين على أكثر من 42% من الأصوات، ليتفوق على زميله رودري وديكلان رايس، لاعب خط وسط آرسنال.
وكان المستوى المميز لفودين عنصرًا أساسيًا في سعي مانشستر سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم.
كما ساعد فودين مانشستر سيتي في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وسيواجه مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي في نهائي البطولة.
وتطور فودين، البالغ من العمر 23 عاما، بشكل واضح الموسم الحالي، وفاز بجائزة لاعب المباراة في أكثر من مناسبة الموسم الحالي.
وفي حديثه مع موقع مانشستر سيتي، أعرب فودين عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال من اتحاد كتاب كرة القدم.
كما أشاد بمدربه بيب غوارديولا وزملائه وموظفي مانشستر سيتي لدورهم في نجاحه، وقال: "حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم شرف كبير، أنا سعيد جدًا جدًا بالحصول على هذه الجائزة".
وأكد: "لكن لم يكن بإمكاني القيام بذلك من دون مساعدة زملائي في الفريق، لدينا فريق مميز جدًا من اللاعبين في مانشستر سيتي، يشرفني أن أكون جزءًا من هذه المجموعة، أريد أن أشكر جميع زملائي في الفريق، وكذلك بيب والمدربين على كل الدعم والمشورة التي قدموها لي".
ويلعب مانشستر سيتي وفيل فودين غدًا السبت على ملعب الاتحاد أمام ولفرهامبتون واندررز، ويأمل الفريق في الحصول على النقاط الثلاث الثمينة لمواصلة مطاردته للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.