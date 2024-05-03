متفوقا على رودي.. فيل فودين يحصل على جائزة مميزة

حصل فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال من اتحاد كتاب كرة القدم.

ويقدم فودين أفضل موسم في مسيرته حتى الآن، وسجل 24 هدفا وصنع 10 في 48 مباراة.

وحصد فيل فودين على أكثر من 42% من الأصوات، ليتفوق على زميله رودري وديكلان رايس، لاعب خط وسط آرسنال.

وكان المستوى المميز لفودين عنصرًا أساسيًا في سعي مانشستر سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم.

كما ساعد فودين مانشستر سيتي في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وسيواجه مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي في نهائي البطولة.

وتطور فودين، البالغ من العمر 23 عاما، بشكل واضح الموسم الحالي، وفاز بجائزة لاعب المباراة في أكثر من مناسبة الموسم الحالي.