الصين تتقدم بشكوى رسمية ضد نادي ريال مدريد

تقدمت السفارة الصينية في إسبانيا باحتجاج رسمي إلى نادي ريال مدريد، بعد أن أدلى أحد مشجعي "الميرنغي" بتصريحات اعتُبرت "مسيئة للصين، وسيئة النية".

وأعربت السفارة الصينية في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، ونقلته صحيفة "آس"، عن "صدمتها وغضبها" من مقطع فيديو يظهر فيه أحد المشجعين وهو يقدم أغنية "مسيئة" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين بروسيا دورتموند وريال مدريد، والذي أقيم منذ ما يقرب من 11 يوما.

ووفقًا للسفارة، فقد أبدى ريال مدريد رفضه لـ"السلوك غير اللائق" للمشجع، مؤكدًا أن النادي يدين "أي شكل من أشكال العنصرية وكراهية الأجانب".

كما أضاف الوفد الدبلوماسي الصيني أن النادي أكد على أن هذا العمل كان "حادثًا فرديًّا قام به مشجع بشكل منفرد"، وأنه "لا يمثل قيم ومبادئ النادي ولا غالبية مشجعي ريال مدريد".