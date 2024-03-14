أغرب رد فعل لسيميوني لحظة تأهل أتلتيكو مدريد (فيديو)

كان رد فعل مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني غريبًا بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان بضربات الترجيح.

وتجمع لاعبو أتلتيكو مدريد والكادر الفني بجانب بعضهم البعض بالقرب من خط التماس، لمراقبة الضربة الأخيرة.

في حين رصدت الكاميرا سيميوني يمشي بهدوء خلال تسديد لاوتارو مارتينيز الضربة الأخيرة في المباراة.

ولم ينظر سيميوني إلى تسديد الضربة وعرف تأهل فريقه من رد فعل مشجعي أتلتيكو مدريد.