أغرب رد فعل لسيميوني لحظة تأهل أتلتيكو مدريد (فيديو)
كان رد فعل مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني غريبًا بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان بضربات الترجيح.
وتجمع لاعبو أتلتيكو مدريد والكادر الفني بجانب بعضهم البعض بالقرب من خط التماس، لمراقبة الضربة الأخيرة.
في حين رصدت الكاميرا سيميوني يمشي بهدوء خلال تسديد لاوتارو مارتينيز الضربة الأخيرة في المباراة.
ولم ينظر سيميوني إلى تسديد الضربة وعرف تأهل فريقه من رد فعل مشجعي أتلتيكو مدريد.
وبعد ذلك ذهب سيميوني على دكة البدلاء قبل أن يذهب إليه أحد أعضاء أتلتيكو مدريد ويعانقه بقوة، ثم وجّه سيميوني تحية لجماهير فريقه.
وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع النهائي بضربات الترجيح (3/2)، بعد أن فاز النادي الإسباني 2/1 في الشوطين الأصليين، في حين فاز إنتر ميلان 1/0 في مباراة الذهاب.
وتقام قرعة ربع النهائي غدًا الجمعة وستكون مفتوحة على كل الاحتمالات بما يعني أن أتلتيكو مدريد قد يواجه ريال مدريد، بعد أن تقابلا الموسم الحالي في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.
يشار إلى أن أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي فاز على ريال مدريد الموسم الحالي في مختلف المسابقات.
وفاز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد مرتين، واحدة في الدوري الإسباني والأخرى في كأس ملك إسبانيا.