تسريب طاقم ليفربول للموسم الجديد (صور)
كشف موقع "footyheadlines"، المختص بنشر آخر التسريبات الخاصة بأطقم الفرق الرياضية العالمية عن أحدث تصميمات قميص نادي ليفربول للموسم المقبل "2024-2025".
ويأتي الطاقم الجديد بشعار شركة "نايكي" للملابس الرياضية، وباللون الأحمر المميز للفريق الإنجليزي.
وما يميز طاقم ليفربول الأساسي للموسم الجديد هو التصميم الموجود في المقدمة؛ إذ يحتوي على خطوط صفراء تشكل تصميم الشعار الشهير للنادي "YNWA" (لن تسير وحدك أبدًا).
من ناحية أخرى، يستمر الصراع الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي في إثارته الفريدة، بين مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول، وآرسنال الباحث عن لقبه الأول منذ 2004.
وبعد خسارة آرسنال أمام أستون فيلا، وسقوط ليفربول أمام كريستال بالاس، أمس الأحد، تساوى الثنائي عند 71 نقطة، وانفرد مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 73 نقطة عقب فوزه الكبير على لوتون.
وتعرض ليفربول لهزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد، وهي أول خسارة للفريق على أرضه في المسابقة منذ 533 يومًا، على يد ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 في أكتوبر عام 2022.
ويعد كريستال بالاس هو أول فريق يهزم ليفربول على ملعب آنفيلد، ويحافظ على نظافة شباكه منذ فولهام في مارس 2021، وبذلك قد أنهوا مسيرة "الريدز"، التي استمرت 28 مباراة دون هزيمة على ملعبه في الدوري الإنجليزي.
وفشل ليفربول في الحفاظ على شباكه نظيفة في آخر 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، وهي أطول فترة على أرضه دون شباك نظيفة في الدوري، والتي كانت قد امتدت لتسع مباريات مرتين من قبل، في ديسمبر 1996 ومايو 1999.