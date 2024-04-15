تسريب طاقم ليفربول للموسم الجديد (صور)

وتعرض ليفربول لهزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد، وهي أول خسارة للفريق على أرضه في المسابقة منذ 533 يومًا، على يد ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 في أكتوبر عام 2022.

ويعد كريستال بالاس هو أول فريق يهزم ليفربول على ملعب آنفيلد، ويحافظ على نظافة شباكه منذ فولهام في مارس 2021، وبذلك قد أنهوا مسيرة "الريدز"، التي استمرت 28 مباراة دون هزيمة على ملعبه في الدوري الإنجليزي.

وفشل ليفربول في الحفاظ على شباكه نظيفة في آخر 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، وهي أطول فترة على أرضه دون شباك نظيفة في الدوري، والتي كانت قد امتدت لتسع مباريات مرتين من قبل، في ديسمبر 1996 ومايو 1999.