"قرارات مشكوك فيها".. الاتحاد الأردني يصعد ضد الحكم الصيني
يدرس الاتحاد الأردني لكرة القدم اتخاذ إجراءات ضد الحكم الصيني ما نينغ الذي أدار نهائي كأس آسيا 2023 بين الأردن وقطر.
واحتسب الحكم ما نينغ 3 ضربات جزاء لقطر، سجلها جميعا بنجاح أكرم عفيف ليفوز منتخب قطر 3/1 على الأردن ويتوج بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.
وقال مروان جمعة، نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إن الاتحاد يدرس "الإجراء الأفضل لاتخاذه" بعد احتساب ما نينغ ركلتي جزاء "مشكوك في صحتهما" في النهائي.
وأضاف مروان جمعة في تصريحات عبر برنامج "صوت المملكة" أن "الاتحاد يدرس الموضوع لمعرفة أحسن إجراء يتخذ لمنع تكرار الأخطاء التحكيمية".
واعتبر نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم أن المباراة النهائية لكأس آسيا "أغرب مباراة في العالم" بعد أن شهدت احتساب 3 ضربات جزاء، وجميعها للمنتخب المضيف، قطر.
وذكر مروان جمعة: "قرارات الحكم الصيني مشكوك بها برأينا نحن كاتحاد كرة القدم، سنسجل موقفا بهذا الموضوع".
وأكد: "الاتحاد الأردني يريد أن يكون واضحا بأن ما حدث غير محق، المباراة لن تعاد، نحن نعلم ذلك".
وتابع: "الاتحاد الأردني يريد البناء على الإنجاز (الوصول لنهائي كأس آسيا)، والتأكد من ديمومته"، كما طالب بتغيير في المنظومة وأسلوب العمل بدعم القطاع الخاص والأندية.
وأشار مروان جمعة إلى أن الهدف الرئيس حاليا هو التأهل إلى كأس العالم 2026.
ووصل منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه في خامس مشاركة له في البطولة، علما أن أفضل إنجاز سابق له كان الوصول إلى ربع النهائي.