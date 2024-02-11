"قرارات مشكوك فيها".. الاتحاد الأردني يصعد ضد الحكم الصيني

واعتبر نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم أن المباراة النهائية لكأس آسيا "أغرب مباراة في العالم" بعد أن شهدت احتساب 3 ضربات جزاء، وجميعها للمنتخب المضيف، قطر.

وذكر مروان جمعة: "قرارات الحكم الصيني مشكوك بها برأينا نحن كاتحاد كرة القدم، سنسجل موقفا بهذا الموضوع".

وأكد: "الاتحاد الأردني يريد أن يكون واضحا بأن ما حدث غير محق، المباراة لن تعاد، نحن نعلم ذلك".

وتابع: "الاتحاد الأردني يريد البناء على الإنجاز (الوصول لنهائي كأس آسيا)، والتأكد من ديمومته"، كما طالب بتغيير في المنظومة وأسلوب العمل بدعم القطاع الخاص والأندية.

وأشار مروان جمعة إلى أن الهدف الرئيس حاليا هو التأهل إلى كأس العالم 2026.

ووصل منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه في خامس مشاركة له في البطولة، علما أن أفضل إنجاز سابق له كان الوصول إلى ربع النهائي.