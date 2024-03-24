الأهلي يعلن رسميا خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف

أعلن النادي الأهلي المصري رسميا خضوع إمام عاشور، لاعب الفريق، لجراحة في الكتف، غدا الأحد، إثر الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في مواجهة نيوزيلندا.

والتقى منتخب مصر مع نظيره نيوزيلندا، أمس الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، وفاز الفراعنة بهدف دون رد سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة سقوط إمام عاشور على أرضية الملعب بعد التحام قوي مع مدافع المنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 25، ليقرر حسام حسن المدير الفني استبداله والدفع بحمدي فتحي.

وانتقل اللاعب إلى المستشفى فورًا بصحبة الطبيب، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.