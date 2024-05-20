شقيق مبابي يتوصل لاتفاق مع ناديه الجديد
اقترب شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل إلى فريق جديد في الموسم المقبل.
وتترقب أوساط الساحرة المستديرة إعلان ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع كيليان مبابي في الموسم المقبل، بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكر الصحفي الفرنسي (santi aouna)، المتخصص في أخبار الانتقالات، أنباء حول رغبة نادي ليل في الحصول على خدمات إيثان مبابي شقيق لاعب باريس سان جيرمان.
وأشار إلى أن ليل توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب، وسيخضع شقيق مبابي خلال الأيام القليلة القادمة لفحوصات طبية لإتمام انتقاله إلى نادي ليل.
ويلعب إيثان مبابي مع فريق الشباب بنادي باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا، ولكن هناك أنباء قوية حول رحيله عن الفريق بعد إعلان شقيقه الرحيل أيضاً عن صفوف العملاق الباريسي.
وتم تصعيد شقيق مبابي للفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان هذا الموسم ، وشارك بالفعل في بعض المباريات في الدوري الفرنسي.
ويرغب نادي ليل في تدعيم صفوفه بالحصول على خدمات مبابي الصغير الذي يلعب في مركز خط الوسط، وينشط في صفوف منتخب الشباب الفرنسي.
ويأتي تحرك شقيق كيليان مبابي بعيدًا عن باريس سان جيرمان بعد أيام من رحيل مبابي نفسه، بعد ارتباطه مع العملاق الباريسي على مدار 6 أعوام منذ انضمامه قادمًا من موناكو الفرنسي.