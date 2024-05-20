شقيق مبابي يتوصل لاتفاق مع ناديه الجديد

اقترب شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل إلى فريق جديد في الموسم المقبل.

وتترقب أوساط الساحرة المستديرة إعلان ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع كيليان مبابي في الموسم المقبل، بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر الصحفي الفرنسي (santi aouna)، المتخصص في أخبار الانتقالات، أنباء حول رغبة نادي ليل في الحصول على خدمات إيثان مبابي شقيق لاعب باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن ليل توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب، وسيخضع شقيق مبابي خلال الأيام القليلة القادمة لفحوصات طبية لإتمام انتقاله إلى نادي ليل.