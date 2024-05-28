رونالدو يكتسح ترتيب هدافي الدوري السعودي

وحل الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال في وصافة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 28 هدفًا.

وتقاسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد مع الزامبي فاشيون ساكالا مهاجم الفيحاء المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين، برصيد 19 هدفًا.

وتضم القائمة لاعبًا سعوديًا هو فراس البريكان، الذي أحرز 17 هدفًا، بعدما سجل 13 هدفًا بقميص الأهلي ثم 4 أهداف مع الفتح.