رونالدو يكتسح ترتيب هدافي الدوري السعودي
اكتسح البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الترتيب النهائي لهدافي دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023- 2024.
وأسدل الستار على الموسم الحالي لدوري روشن بتتويج الهلال باللقب للمرة 19 في تاريخه، كما حل النصر في وصافة الترتيب.
وحقق كريستيانو رونالدو لقب هداف الدوري السعودي برصيد 35 هدفًا وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، في إنجاز جديد للنجم البرتغالي.
وسجل النصر 100 هدف في الدوري السعودي هذا الموسم؛ ما يعني أن رونالدو أحرز 35% من أهداف فريقه بالموسم الحالي.
وحل الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال في وصافة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 28 هدفًا.
وتقاسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد مع الزامبي فاشيون ساكالا مهاجم الفيحاء المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين، برصيد 19 هدفًا.
وتضم القائمة لاعبًا سعوديًا هو فراس البريكان، الذي أحرز 17 هدفًا، بعدما سجل 13 هدفًا بقميص الأهلي ثم 4 أهداف مع الفتح.
وفيما يلي ترتيب المراكز الخمسة الأولى لهدافي دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023 – 2024:
كريستيانو رونالدو (35 هدفًا)
ألكسندر ميتروفيتش (28 هدفًا)
عبد الرزاق حمد الله (19 هدفًا)
فاشيون ساكالا (19 هدفًا)
فراس البريكان (17 هدفًا)