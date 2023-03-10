مورينيو يسخر من لاعبي روما رغم الفوز على ريال سوسييداد بالدوري الأوروبي

وكان مورينيو سعيدا بأداء فريقه أمام ريال سوسيداد، لكنه حذر لاعبيه قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل، والتي تأتي قبل أربعة أيام من مواجهة الديربي مع لاتسيو، الذي يتفوق عليهم بنقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وأوضح المدرب البرتغالي: "نحن منظمون ونحلل الخصم جيدًا ونفعل ما في وسعنا، أنا مرتاح بعد الخسائر والانتصارات، لقد تعلمت ذلك من خلال الخبرة".

وأتم: "الأسبوع المقبل أمر خطير، سيكون الأمر خطيرا في سان سيباستيان (معقل ريال سوسيداد)، ثم يمكن اعتبار اللعب ضد لاتسيو مثل اللعب ضد ميلان ويوفنتوس أي خصم آخر، لكن هذا ليس هو الحال في هذه المدينة".

وأكمل مورينيو: "لا أريد الذهاب إلى سان سيباستيان أفكر في الديربي؛ إذا فعلنا ذلك، فإننا نخسر، إنهم أقوياء، ولديهم الجودة والإبداع، وعلينا الذهاب إلى هناك بكل ما لدينا".