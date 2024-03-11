أسباب حسم إبراهيم دياز قراره بتمثيل منتخب المغرب

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على القرار الذي اتخذه إبراهيم دياز، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بحسم أمر تمثيله لمنتخب بلاده الأصلي المغرب بدل إسبانيا، مؤكدة أنه سيحمل قميص "أسود الأطلس" في المباريات الودية المقبلة للشهر الجاري.

وقالت الصحيفة، إن "ريال مدريد أبلغ الاتحاد الإسباني بوجود إبراهيم دياز في قائمة المنتخب المغربي الأولية".

وأوضحت: "سيكون دياز، يوم الخميس، ضمن قائمة وليد الركراكي لخوض المباراتين الوديتين ضد أنغولا وموريتانيا، وفي يونيو سيتمكن إبراهيم من الظهور للمرة الأولى في الأحداث الرسمية، ضد زامبيا والكونغو في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".