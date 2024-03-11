أسباب حسم إبراهيم دياز قراره بتمثيل منتخب المغرب
ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على القرار الذي اتخذه إبراهيم دياز، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بحسم أمر تمثيله لمنتخب بلاده الأصلي المغرب بدل إسبانيا، مؤكدة أنه سيحمل قميص "أسود الأطلس" في المباريات الودية المقبلة للشهر الجاري.
وقالت الصحيفة، إن "ريال مدريد أبلغ الاتحاد الإسباني بوجود إبراهيم دياز في قائمة المنتخب المغربي الأولية".
وأوضحت: "سيكون دياز، يوم الخميس، ضمن قائمة وليد الركراكي لخوض المباراتين الوديتين ضد أنغولا وموريتانيا، وفي يونيو سيتمكن إبراهيم من الظهور للمرة الأولى في الأحداث الرسمية، ضد زامبيا والكونغو في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".
ورصدت الصحيفة في تقريرها عدة أمور حسمت قرار دياز بتمثيل المغرب، موضحة أن القرار كان مدروسًا بعناية ولا مجال للرجوع فيه.
وأشارت إلى أن الأمر الذي جعل اللاعب يفضل الاتجاه لتمثيل المغرب، هو أنه باستثناء المباراة الودية التي لعبها دياز مع المنتخب الإسباني الأول أثناء جائحة كورونا، بينما كان يلعب مع المنتخب تحت 21 عامًا، لم يستدعِ الاتحاد الإسباني لكرة القدم إبراهيم قط، بل الأسوأ من ذلك، لم يتم التواصل معه مطلَقًا لشرح ما إذا كان في خططهم الحالية أو المستقبلية".
وأضافت: "هل كان على لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، أن يفعل ذلك؟ لم يكن ملزمًا، لكن الاتحاد فعل ذلك مع لاعبين آخرين في الماضي".
وتابعت: "أمام سلبية مسؤولي إسبانيا، شعر اللاعب باليأس وقبِل دعوة منتخب المغرب".
وشدَّدت الصحيفة على أن الاتحاد المغربي احترم دياز بشدة، ودأب على التواصل معه، وعرضوا عليه مشروعًا رائعًا للحاضر والمستقبل، بما في ذلك كأس الأمم الأفريقية 2025 (التي تستضيفها المغرب) وكأس العالم 2026 وكأس العالم 2030، الذي تنظمه المغرب مع إسبانيا والبرتغال.
واختتمت ماركا تقريرها، قائلة: "لهذه الأسباب، كان قرار إبراهيم دياز مدروسًا.. من الآن فصاعدًا، سنراه مع (أسود الأطلس).
يذكر أن إبراهيم دياز سبق له اللعب لصالح منتخبات إسبانيا للفئات السنية الصغيرة والشابة، لكن ذلك لن يمنعه من تمثيل المغرب، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".