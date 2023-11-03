توني كروس يلبي رغبة بيلينغهام سريعًا (صورة)
لبّى الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، رغبة زميله جود بيلينغهام بعد أن طلب الأخير الحصول على نسخة من حذائه.
وكتب بيلينغهام تعليقًا على صورة حذاء كروس وهو مقطوع وملطخ ببعض الدماء نتيجة للجهد الكبير الذي يبذله اللاعب الألماني في الملعب، وطلب منه الحصول على نسخة من هذا الحذاء.
وبالفعل نشر كروس صورة فيها حذاء جديد، وأعلن نيته إهداءه إلى المهاجم الإنجليزي الشاب.
يذكر أن بيلينغهام وجه مدحًا كبيرًا إلى زميله النجم الألماني توني كروس ووصفه بـ"المايسترو".
وقال بيلينغهام، في تصريحات لوسائل إعلام نادي ريال مدريد: "كروس مايسترو، أحد الأمور التي لفتت انتباهي هي التفاصيل الدقيقة في التمرير، فالكرة تذهب إلى أين يريد".
وأضاف: "أمضينا أسبوعاً فقط في فترة الإعداد، ولكن بالنسبة لأي شخص شاهده من الخارج، فإن متابعته عن قرب أمر رائع، كما أنه من الرائع أن تستقبل الكرة من كروس". وتابع: "أنا أيضاً أحاول تقبُّل بعض الأمور التي تعلمتها منه، وكيف يمكننا مزجها لكي يكون هناك تفاهم في الملعب لتقديم كرة جميلة".