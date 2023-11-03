توني كروس يلبي رغبة بيلينغهام سريعًا (صورة)

وكتب بيلينغهام تعليقًا على صورة حذاء كروس وهو مقطوع وملطخ ببعض الدماء نتيجة للجهد الكبير الذي يبذله اللاعب الألماني في الملعب، وطلب منه الحصول على نسخة من هذا الحذاء.

وبالفعل نشر كروس صورة فيها حذاء جديد، وأعلن نيته إهداءه إلى المهاجم الإنجليزي الشاب.