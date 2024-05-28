رئيس "فيفا" يهنئ كريستيانو رونالدو على إنجازه في الدوري السعودي

ونشر رئيس "فيفا" صورة له عبر حسابه على منصة "إنستغرام" رفقة رونالدو حاملا قميص النصر، وعلق قائلا: "تهانينا لـكريستيانو على تحطيم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد".

وأضاف: "لقد حقق الآن هذا الإنجاز المذهل في 4 بلدان مختلفة خلال مسيرته المبهرة مع الأندية، إنجاز رائع حقا".

من جانبه، كتب رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "فخور بصناعة التاريخ كأول هداف في 4 دول".

وأضاف: "أود أن أتوجه بشكر كبير لجميع الأندية والزملاء والطواقم الذين ساعدوني في طريقي".