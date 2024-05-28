رئيس "فيفا" يهنئ كريستيانو رونالدو على إنجازه في الدوري السعودي
وجه غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تهنئة خاصة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعد إنجازه الرائع الأخير.
وبات رونالدو أول لاعب يصبح هدافا لأربعة دوريات مختلفة: الإسباني، والإنجليزي، والإيطالي، والسعودي.
وسجل النجم البالغ 39 عاما، هذا الموسم مع النصر السعودي 35 هدفا في 31 مباراة في الدوري.
وتضمنت هذه الأهداف تسجيل "هاتريك" 4 مرات، و5 ثنائيات، آخرها أمس الإثنين أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة.
ويتقدم كريستيانو على أقرب منافسيه على لقب الهداف، الصربي ألكسندر متروفيتش لاعب الهلال، البطل، بـ 7 أهداف.
ونشر رئيس "فيفا" صورة له عبر حسابه على منصة "إنستغرام" رفقة رونالدو حاملا قميص النصر، وعلق قائلا: "تهانينا لـكريستيانو على تحطيم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد".
وأضاف: "لقد حقق الآن هذا الإنجاز المذهل في 4 بلدان مختلفة خلال مسيرته المبهرة مع الأندية، إنجاز رائع حقا".
من جانبه، كتب رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "فخور بصناعة التاريخ كأول هداف في 4 دول".
وأضاف: "أود أن أتوجه بشكر كبير لجميع الأندية والزملاء والطواقم الذين ساعدوني في طريقي".
وسبق لرونالدو أن توّج هدافا مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا مع النصر.
كما تجاوز كريستيانو الرقم القياسي السابق المسجَّل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد الذي أحرز للنصر 34 هدفًا في نسخة 2018ـ2019.