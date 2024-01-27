بالأرقام.. الهلال تعاقد مع سافيتش بـ"ثلث" عرض مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد قدم عرضا سابقا بقيمة 85.5 مليون جنيه إسترليني لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لكن ناديه لاتسيو الإيطالي رفضه قبل أن يغادر اللاعب مقابل 34 مليون جنيه إسترليني فقط الهلال السعودي.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في يونيو 2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو، استنادًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "لاعب خط الوسط كان على رادار يونايتد منذ فترة طويلة، لكنه غادر إيطاليا في الصيف إلى الدوري السعودي للمحترفين، وانضم إلى الهلال مقابل 34 مليون جنيه إسترليني".