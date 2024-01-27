بالأرقام.. الهلال تعاقد مع سافيتش بـ"ثلث" عرض مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد قدم عرضا سابقا بقيمة 85.5 مليون جنيه إسترليني لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لكن ناديه لاتسيو الإيطالي رفضه قبل أن يغادر اللاعب مقابل 34 مليون جنيه إسترليني فقط الهلال السعودي.
وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في يونيو 2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو، استنادًا لموقع "ترانسفير ماركت".
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "لاعب خط الوسط كان على رادار يونايتد منذ فترة طويلة، لكنه غادر إيطاليا في الصيف إلى الدوري السعودي للمحترفين، وانضم إلى الهلال مقابل 34 مليون جنيه إسترليني".
وقال المدير الرياضي السابق لفريق لاتسيو، إيغلي تاري، في تصريحات لقناة TV Play: "لقد قيلت أشياء كثيرة غير صحيحة عن سافيتش، بدءًا من خسارته كوكيل حر إلى فكرة أنه لا يريد البقاء، الشيء الحقيقي الوحيد هو أن الرئيس كلاوديو لوتيتو رفض عرضًا مهمًّا للغاية تبلغ قيمته أكثر من 100 مليون يورو (85.5 مليون جنيه إسترليني) من ميلان ومانشستر يونايتد".
وأضاف: "لا أريد أن أتحدث عن سبب عدم إتمام عملية البيع، حيث أراد لوتيتو الحفاظ على فريق قوي والوفاء بالوعود التي قطعها للمدرب".
يذكر أن سافيتش دافع عن قميص لاتسيو لمدة 8 سنوات، منذ الانضمام إليه صيف 2015 من جينك البلجيكي، حيث ظهر بقميص الفريق الإيطالي في 341 مباراة، مُحرزًا 69 هدفًا.
فيما خاض سافيتش هذا الموسم مع الهلال 16 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليساهم في احتلال "الزعيم" لصدارة المسابقة برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، بعد مرور 19 جولة.