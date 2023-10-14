مانشستر يونايتد يكشف مدى قوة إصابة كاسيميرو

ونقل يونايتد عن مدرب البرازيل فرناندو دينيز، قوله: "طلب كاسيميرو الخروج بسبب تعرّضه لكدمة في الكاحل"، لكنه لم يوضح موقفه من المشاركة حين يحل المنتخب، المتوج بكأس العالم 5 مرات، ضيفًا على أوروغواي، يوم الأربعاء المقبل، ولا يمكن توضيح إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة".

وتحتل البرازيل المركز الثاني في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بسبع نقاط متأخرة بنقطتين عن الأرجنتين المتصدرة بعد 3 جولات.

وسيتابع يونايتد حالة كاسيميرو، البالغ من العمر 31 عامًا، عن كثب ومدى جاهزيته للمشاركة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الممتاز، يوم السبت المقبل.