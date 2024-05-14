ميسي يترقب.. أسطورة ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الأمريكي

كشفت مصادر إعلامية قريبة من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) أن أسطورة ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا السابق سيرجيو راموس بات قريبا من الإنتقال إلى دوري MLS من بوابة نادي سان دييغو الصاعد للدوري الممتاز في الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي أتلتيك" ال سيرجيو راموس أُسطورة ريال مدريد في محادثات متقدمة مع نادي سان دييغو من الدوري الأمريكي، وأضاف المصدر أن المحادثات تبدو متقدمة مع المدافع الذي دافع خلال الموسم الحالي مع ناديه الأم إشبيلية.

وبعد انضمام ميسي قادما من باريس سان جيرمان، إلى إنتر ميامي الأمريكي، ثم التحاق نجوم برشلونة، سرجيو بوسكيتش وجوردي ألبا والأوروغواياني لويس سواريز، ينتظر أن يكون راموس (38 عاما) واحدا من نجوم الدوري الإسباني الذين استهوتهم أجواء الدوري الأمريكي.