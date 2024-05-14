ميسي يترقب.. أسطورة ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الأمريكي
كشفت مصادر إعلامية قريبة من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) أن أسطورة ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا السابق سيرجيو راموس بات قريبا من الإنتقال إلى دوري MLS من بوابة نادي سان دييغو الصاعد للدوري الممتاز في الولايات المتحدة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي أتلتيك" ال سيرجيو راموس أُسطورة ريال مدريد في محادثات متقدمة مع نادي سان دييغو من الدوري الأمريكي، وأضاف المصدر أن المحادثات تبدو متقدمة مع المدافع الذي دافع خلال الموسم الحالي مع ناديه الأم إشبيلية.
وبعد انضمام ميسي قادما من باريس سان جيرمان، إلى إنتر ميامي الأمريكي، ثم التحاق نجوم برشلونة، سرجيو بوسكيتش وجوردي ألبا والأوروغواياني لويس سواريز، ينتظر أن يكون راموس (38 عاما) واحدا من نجوم الدوري الإسباني الذين استهوتهم أجواء الدوري الأمريكي.
وكشفت "ذي أتلتيك" أن راموس الذي ينتهي عقده مع إشبيلية في 30 يونيو المقبل، ليس له نية الإستمرار مع الفريق، بل أنه بدأ التفاوض مع نادي سان دييغو للانتقال إليه بداية من شهر يوليو 2024.
وأضاف المصدر أن راموس لديه عروضا أخرى لكن سان دييغو، الذي سيظهر لأول مرة في الدوري الأمريكي لكرة القدم في الموسم المقبل هو الأقرب لضم اللاعب.
ويعد راموس أحد أكثر المدافعين تتويجًا في تاريخ كرة القدم العالمية، وفاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة إلى خمسة ألقاب في الدوري الأسباني ولقبين للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.
وخاض راموس 180 مباراة مع المنتخب الإسباني وكان أساسيًا في مسيرة لاروخا التاريخية التي فاز فيها بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا للأمم مرتين متتاليتين في 2008 و2012.