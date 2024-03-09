لامين يامال ينقذ برشلونة (فيديو)

أنقذ لامين يامال، نادي برشلونة من فخ التعادل أمام ضيفه مايوكا، في الجولة 28 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعه.

وأهدر ألكاي غوندوغان ضربة جزاء وكانت المباراة تتجه نحو التعادل قبل تدخل حاسم من المهاجم ذو القدم اليسري.

وسدد يامال بطريقة متقنة أعلى الزاوية اليمنى لحارس مايوركا ليمنح ناديه 3 نقاط هامة للغاية.

ولم يتواجد تشافي مدرب برشلونة في الملعب بسبب الإيقاف حيث شاهد المباراة من المدرجات.

وضمن الفوز وصول برشلونة إلى النقطة 61 في المركز الثاني، بينما تجميد رصيد مايوركا عند 27 نقطة في المركز الـ16.