نقل كارلوس تيفيز إلى المستشفى لمعاناته من آلام حادة في الصدر
كشف نادي إندبنديينتي الأرجنتيني، أنه تم نقل كارلوس تيفيز، نجم الأرجنتين السابق والمدرب الحالي للفريق، إلى المستشفى، مساء الثلاثاء، عقب معاناته من آلام حادة في الصدر.
وقال النادي الأرجنتيني في بيان رسمي عبر منصة "إكس": "مدربنا كارلوس تيفيز نقل إلى المستشفى، حيث خضع لعدة فحوصات وجميعها جاءت مرضية".
وأوضح النادي: "تيفيز سيواصل اليوم الأربعاء سلسلة من الاختبارات المقررة مسبقا كجزء من الفحص العام على صحته.
وجاءت متاعب المدرب الصحية واللاعب السابق لبوكا جونيورز ومانشستر سيتي ويوفنتوس، بعد أسبوع من فشل الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الدوري الأرجنتيني.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن تيفيز، قد يغادر النادي، على الرغم من تجديد عقده في ديسمبر الماضي حتى نهاية عام 2026.
وتولى تيفيز تدريب إندبنديينتي في 22 أغسطس 2023، ولم يوقف سلسلة النتائج السلبية فحسب، بل أنقذ الفريق من خطر الهبوط، وكان على وشك الدخول في تصفيات كأس الرابطة لكرة القدم.