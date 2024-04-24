نقل كارلوس تيفيز إلى المستشفى لمعاناته من آلام حادة في الصدر

كشف نادي إندبنديينتي الأرجنتيني، أنه تم نقل كارلوس تيفيز، نجم الأرجنتين السابق والمدرب الحالي للفريق، إلى المستشفى، مساء الثلاثاء، عقب معاناته من آلام حادة في الصدر.

وقال النادي الأرجنتيني في بيان رسمي عبر منصة "إكس": "مدربنا كارلوس تيفيز نقل إلى المستشفى، حيث خضع لعدة فحوصات وجميعها جاءت مرضية".

وأوضح النادي: "تيفيز سيواصل اليوم الأربعاء سلسلة من الاختبارات المقررة مسبقا كجزء من الفحص العام على صحته.