صدمة للأهلي.. تعرف على مدة غياب إمام عاشور

أكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن مدة غياب إمام عاشور لاعب الأهلي ومنتخب مصر ستصل إلى شهرين، بعد إصابته في مواجهة نيوزيلندا.

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الدقيقة 23 من مباراة مصر ونيوزيلندا الودية، أمس الجمعة، وغادر المباراة باكيًا وشارك مكانه حمدي فتحي.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بخلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل صور الأشعة اليوم السبت.

وقال المصدر إن إمام عاشور سيخضع لعملية تثبيت الكتف بالمنظار، وبعدها سيبدأ المراحل التأهيلية، وأكد أن إمام عاشور (26 عاما) سيغيب شهرين عن الملاعب، وسيغادر المستشفى بعد إجراء العملية.

ويشكل غياب إمام عاشور لمدة شهرين ضربة للأهلي، الذي سيلاقي سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيلاقي الزمالك الشهر المقبل.