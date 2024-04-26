مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات المهمة في أوروبا والدوريات العربية.
ويلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد مع مباراة مقدمة من الدوري الإسباني.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:
الدوري الإسباني:
ريال سوسيداد VS ريال مدريد، الساعة 22:00، على قناة beIN Sports HD 1.
دوري أبطال أفريقيا:
ماميلودي صن VS داونز الترجي، الساعة 21:00، على قناة beIN Sports HD 5.
الأهلي مازيمبي، الساعة :22:00، على قناة beIN Sports HD 6.
الدوري السعودي:
الهلال VS الفتح، الساعة 18:00، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.
الاتحاد VS الشباب، الساعة 21:00، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.
دوري أدنوك للمحترفين:
النصر VS اتحاد كلباء، الساعة 17:05، على قناة AD Sports 1 HD.
بني ياس VS حتا، الساعة 17:05، على قناة AD SPORTS 2 HD.
الوصل VS الجزيرة، الساعة 19:45على قناة AD Sports 1 HD.
الإمارات VS الوحدة، الساعة 19:45على قناة AD SPORTS 2 HD.