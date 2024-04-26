مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات المهمة في أوروبا والدوريات العربية.

ويلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد مع مباراة مقدمة من الدوري الإسباني.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإسباني:

ريال سوسيداد VS ريال مدريد، الساعة 22:00، على قناة beIN Sports HD 1.

دوري أبطال أفريقيا:

ماميلودي صن VS داونز الترجي، الساعة 21:00، على قناة beIN Sports HD 5.

الأهلي مازيمبي، الساعة :22:00، على قناة beIN Sports HD 6.