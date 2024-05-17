كأنك تشاهد ميسي.. مهارة استثنائية من لامين يامال (فيديو)

ويسعى برشلونة للفوز على ألميريا، من أجل تأمين وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في ظل مطاردة جيرونا له على هذا المركز.

يحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر، الذي حسم اللقب لصالحه.

بينما يأتي ألميريا في المركز العشرين الأخير بـ17 نقطة، وتأكد هبوطه للدرجة الأدنى.