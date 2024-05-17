رياضة
كأنك تشاهد ميسي.. مهارة استثنائية من لامين يامال (فيديو)
شهدت مباراة برشلونة ضد ألميريا، مهارة استثنائية مذهلة، من الشاب لامين يامال، نجم النادي الكتالوني.
ويحل برشلونة ضيفا على ألميريا بملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.
وخلال أحداث الشوط الأول، فاجأ الشاب لامين يامال، مدافع ألميريا، وراوغه على طريقة ليونيل ميسي.
ومرر يامال الكرة من بين أقدام مدافع الفريق صاحب الملعب، وسط تشجيع حار من الجماهير.
ويسعى برشلونة للفوز على ألميريا، من أجل تأمين وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في ظل مطاردة جيرونا له على هذا المركز.
يحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر، الذي حسم اللقب لصالحه.
بينما يأتي ألميريا في المركز العشرين الأخير بـ17 نقطة، وتأكد هبوطه للدرجة الأدنى.