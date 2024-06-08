مبابي يقضي على حلم هالاند
قالت صحيفة "آس" إن أكثر المتضررين من تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، هو النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي؛ إذ وصفت الأمر بأنه بمثابة ضربة للاعب، الذي لا يزال لديه آمال في تحقيق حلمه باللعب مع "الميرنغي".
وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، وتوهج مع الفريق وقدم مستويات مذهلة، وقاده للقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، للمرة الأولى في تاريخه.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت: "هناك متضرر كبير من إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد، وهو إرلينغ هالاند (23 عامًا)، الذي كان يُمني النفس بالانضمام إلى خطط الفريق الملكي بدءًا من عام 2025، بعد قضاء ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت هذه الإمكانية ضمن خطط هالاند ومحيطه، الذين استجابوا لاتصالات ريال مدريد عندما أراد النادي معرفة وضعه التعاقدي الذي سمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي".
وأضاف التقرير: "إمكانية رؤية هالاند في مدريد في المستقبل ليست مغلقة تمامًا، على الرغم من أن كل شيء أصبح أكثر صعوبة، خاصة أن رافائيلا بيمينتا، وكيلة اللاعب النرويجي، صممت عقدًا مفيدًا جدًا للاعب عندما وقع مع مانشستر سيتي؛ إذ يتضمن العقد شرطًا يسمح للاعب بالرحيل بدءًا من صيف عام 2024 مقابل مبلغ مالي يمكن للأندية غير الإنجليزية تحمله، علاوة على ذلك، ينخفض هذا المبلغ مع مرور السنوات. وإذا جدد هالاند عقده، فمن المؤكد أن بيمينتا، ستترك الباب مفتوحًا أمام رحيله، وهو باب يمكن لريال مدريد أن يتسلل منه دائمًا، وقد بدأ مانشستر سيتي بالفعل التحركات لتجديد عقد اللاعب النرويجي، لكنه لم يرغب حتى الآن في الجلوس للتفاوض".
وأشارت الصحيفة: "ستكون المشكلة بالنسبة لريال مدريد، في حال حدوث ذلك، هي كيفية التوفيق بين رواتب اثنين من النجوم الكبار مثل هالاند ومبابي".
واختتمت "آس" تقريرها موضحة: "لقد أبلغ مانشستر سيتي بالفعل محيط هالاند بالحاجة إلى بدء محادثات التجديد منذ هذا الصيف، والآن، فإن إعلان صفقة انتقال مبابي إلى مدريد يعطي مانشستر سيتي المزيد من الأسباب لإقناع اللاعب النرويجي بتمديد عقده لمدة عام أو عامين إضافيين، ومحاولة تشديد شروط رحيله إلى ريال مدريد في المستقبل".
هالاند لعب مع مانشستر سيتي 98 مباراة، وسجل 90 هدفا، وصنع 15 أخرى.