مبابي يقضي على حلم هالاند

قالت صحيفة "آس" إن أكثر المتضررين من تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، هو النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي؛ إذ وصفت الأمر بأنه بمثابة ضربة للاعب، الذي لا يزال لديه آمال في تحقيق حلمه باللعب مع "الميرنغي".

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، وتوهج مع الفريق وقدم مستويات مذهلة، وقاده للقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، للمرة الأولى في تاريخه.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت: "هناك متضرر كبير من إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد، وهو إرلينغ هالاند (23 عامًا)، الذي كان يُمني النفس بالانضمام إلى خطط الفريق الملكي بدءًا من عام 2025، بعد قضاء ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت هذه الإمكانية ضمن خطط هالاند ومحيطه، الذين استجابوا لاتصالات ريال مدريد عندما أراد النادي معرفة وضعه التعاقدي الذي سمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي".