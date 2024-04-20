إصابة مفاجئة تبعثر أوراق أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية أن مشاركة الفرنسي فيرلاند ميندي، نجم ريال مدريد، في الكلاسيكو ضد برشلونة، محل شك.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، غدا الأحد، وهدفه تحقيق الانتصار والاقتراب بشكل كبير من التتويج ببطولة الدوري الإسباني.

ويأتي الكلاسيكو بعد تأهل ريال مدريد الصعب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" فإن "مشاركة فيرلاند ميندي في الكلاسيكو محل شك، حيث لديه حمل زائد طفيف، وفران غارسيا وكامافينغا هما الخياران الآخران للظهير الأيسر".