كارثة تنتظر الدوري الإنجليزي بإلغاء الـVAR

أكدت تقارير صحفية عديدة أن أندية الدوري الإنجليزي تستعد للتصويت على مقترح من أجل إلغاء تقنية الفيديو في المستقبل، بعدما طلب نادي وولفرهامبتون ذلك.

الصحفي دافيد أونستين أكد أن هذا المقترح سيتم عرضه على الأندية في شهر يونيو المقبل، وقد يتم التصويت عليه من أجل قرار نهائي فيه.

وجهة نظر وولفرهامبتون

النادي الإنجليزي يرى أن تقنية الفيديو تضر كرة القدم أكثر في وجودها من المنافع التي تأتي بها للرياضة العالمية الأولى.

في بيان وولفرهامبتون عدد النادي الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، مؤكدًا أن وجود تلك التقنية يقوض العلامة التجارية للدوري الإنجليزي ويثير القلاقل حولها.

كذلك يرى أنها تتسبب في قتل حماسة اللعبة، بإيقاف الاحتفالات الخاصة بالأهداف والتأثير عليها، وبالأوقات الطويلة للغاية التي يتم فيها مراجعة الحالات وضعف التواصل بين الحكام والذي ظهر بضع مرات.

وأكد النادي أيضًا أن إعادة الحالة أكثر من مرة عبر التلفاز يقوض من سلطات حكم اللقاء، ويدخل المزيد من الشك في نوايا الحكام حال أخطأ أحدهم بوجود التقنية.

كما يرى الفريق أن الهدف الأصلي لتقنية الفيديو قد تم تجاوزه، حيث كان تصحيح الأخطاء الواضحة، لكن الآن يتم تحليل القرارات بشكل عميق للغاية.

ويؤكد كذلك أن استمرار الأخطاء رغم وجود التقنية يضر بالثقة في الحكام، وأن التقنية وقراراتها تطغى على الدوري الإنجليزي نفسه وتشوه سمعته.