نجم مغربي على رادار الأهلي المصري لتدعيم الجبهة اليسرى

بينما ذكر التقرير، أن نجم بوركيا فاسو، محمد كوناتيه، لاعب جروزني الروسي، يعد هو المطلب الأول للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتدعيم خط الهجوم.

وأشار: "المغربي محسن بوريكة، مهاجم فريق المغرب الفاسي، يعد المطلب الثاني حال فشل ضم كوناتيه بالموسم المقبل".

وشدد: "النادي الأهلي معجب أيضا بقدرات عمر الساعي، لاعب وسط فريق الإسماعيلي، للحصول على خدماته بالموسم المقبل".