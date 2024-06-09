نجم مغربي على رادار الأهلي المصري لتدعيم الجبهة اليسرى
كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري وضع على طاولة مفاوضاته نجمين مغربيين لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن النادي الأهلي يتابع جمال الشماخ، ظهير أيسر فريق حسنية أغادير المغربي، للحصول على توقيعه.
وأوضح البرنامج: "الشماخ يتواجد ضمن أهداف النادي الأهلي الصيفية، حال فشل التعاقد مع يحيى عطية الله، ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي، بالموسم الجديد".
وتابع: "ما يخص محمد شكري، ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا، تواصل مع إدارة النادي من أجل معرفة مصيره، وطلب الاستمرار مع ناديه في ظل صعوبة حصوله على فرصة عقب عودته من الإصابة".
بينما ذكر التقرير، أن نجم بوركيا فاسو، محمد كوناتيه، لاعب جروزني الروسي، يعد هو المطلب الأول للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتدعيم خط الهجوم.
وأشار: "المغربي محسن بوريكة، مهاجم فريق المغرب الفاسي، يعد المطلب الثاني حال فشل ضم كوناتيه بالموسم المقبل".
وشدد: "النادي الأهلي معجب أيضا بقدرات عمر الساعي، لاعب وسط فريق الإسماعيلي، للحصول على خدماته بالموسم المقبل".
ويستعد الأهلي خلال فترة التوقف الحالية لمواجهات الدوري المصري، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري.
ويحتل فريق الأهلي، قبل فترة التوقف، المركز الثامن برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز التاسع، ونقطة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السابع.