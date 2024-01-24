تشيلسي يكتسح ميدلزبره ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
اكتسح فريق تشيلسي نظيره ميدلزبره بنتيجة (6-1)، مساء الثلاثاء، ليقتنص بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.
وتلاقى الفريقان في إطار منافسات إياب نصف نهائي البطولة، على ملعب "ستامفورد بريدج".
وكان تشيلسي خسر مباراة الذهاب على ملعب فولهام بهدف دون رد.
وتقدم تشيلسي بهدف عن طريق النيران الصديقة، حيث سجله جوني هاوسون في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بالخطأ في مرمى فريقه.
وتمكن إنزو فرنانديز من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 29، قبل أن يسجل ديساسي الهدف الثالث في الدقيقة 36.
وأحرز كول بالمر الهدف الرابع في الدقيقة 42.
واكتفى تشيلسي بهدفين في الشوط الثاني عن طريق كول بالمر ونوني مادويك، في الدقيقة 77 و81.
في حين جاء هدف ميدلزبره الوحيد في تلك المباراة عن طريق مورجان روجرز في الدقيقة 88.
بتلك النتيجة، تأهل إلى تشيلسي إلى نهائي بطولة كأس الرابطة على ملعب "ويمبلي" حيث سيلتقي الفائز من مباراة ليفربول وفولهام.