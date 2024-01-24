تشيلسي يكتسح ميدلزبره ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وتمكن إنزو فرنانديز من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 29، قبل أن يسجل ديساسي الهدف الثالث في الدقيقة 36.

وأحرز كول بالمر الهدف الرابع في الدقيقة 42.

واكتفى تشيلسي بهدفين في الشوط الثاني عن طريق كول بالمر ونوني مادويك، في الدقيقة 77 و81.

في حين جاء هدف ميدلزبره الوحيد في تلك المباراة عن طريق مورجان روجرز في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة، تأهل إلى تشيلسي إلى نهائي بطولة كأس الرابطة على ملعب "ويمبلي" حيث سيلتقي الفائز من مباراة ليفربول وفولهام.