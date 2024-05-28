مفاجأة.. مصطفى شوبير ينتقد والده لهذا السبب

الإعلامي أحمد شوبير، أذاع خبر تعاقد الأهلي مع الحارس محمد أبوجبل، قبيل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديموقراطية في كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت خروج الفراعنة بعد فشل أبوجبل في التصدي لركلات الترجيح، بل وإضاعة ركلة ترجيح.

وخلال حوار تلفزيوني، قال مصطفى شوبير عن انضمام أبوجبل للأهلي آنذاك: "كولر قال لي إنه سيضم حارسا جديدا، كنا نتابع في الإعلام ما يتردد، رامي ربيعة هو من قال لي إن الأهلي تعاقد مع أبو جبل، ومن قال الخبر هو الكابتن شوبير".

وبسؤاله هل والده هو سبب إفشال الصفقة أجاب: "أنا متفق تمامًا أن توقيت الإعلان عن الصفقة ليس جيدا، لكن أي إعلامي لو كان لديه هذا الخبر كان سيعلنه".

وأضاف منتقدًا والده: "لو كان الكابتن شوبير تحدث معي قبل أن يقول الخبر، كنت سأطلب منه أن ينتظر حتى بعد البطولة، لكن وجهة نظري التوقيت كان خطأ، لكن هذا الخبر لم يؤثر على أبو جبل في المنتخب".