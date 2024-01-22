أرقام صادمة لـ "ليفاندوفسكي" رغم الفوز على بيتيس
ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على الأرقام الصادمة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رغم الفوز الذي حققه الفريق بنتيجة (4-2) على ريال بيتيس في الدوري الإسباني، مساء الأحد.
وارتفع رصيد برشلونة إلى 44 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز الثامن.
ويعاني النجم البولندي من تراجع مستواه الفني ومعدله التهديفي في الفترة الأخيرة علمًا بأنه كان هدافًا للدوري الإسباني في الموسم الماضي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، اليوم الإثنين: "رغم الفوز الكبير، إلا أن ليفاندوفسكي عاد إلى العاصمة الكتالونية سعيدًا بالأداء الجماعي، ولكنه كان منزعجًا من نفسه وأدائه".
وأشارت التقرير، إلى أن النجم البولندي لم يكن في أفضل حالاته أمس، كما إنه لم يعد اللاعب المفضل لدى مدربه تشافي هيرنانديز، وتم استبداله عقب تعادل بيتيس في المباراة، ودفع بفيتور روكي بدلاً منه.
وأوضحت الصحيفة في رصدها لأرقام ليفاندوفسكي، بأنه تواجد على أرض الملعب لمدة 63 دقيقة، ولم يقم بأي تسديدة، سواء على المرمى أو خارجه، كما إنه لم ينفذ أي مراوغة، ولمس الكرة 15 مرة فقط، ونجح في تمريرها 5 مرات بشكل صحيح، وخسر الكرة 8 مرات، ووقع في مصيدة التسلل مرتين.
وتابع: "الأرقام السيئة لليفاندوفسكي جعلته يفشل في كسر جفافه التهديفي الذي يلاحقه، للجولة الرابعة على التوالي ضد فالنسيا، وألميريا، ولاس بالماس، وريال بيتيس دون أن يسجل أي هدف، كما إنه لم يسجل سوى 3 أهداف في آخر 12 جولة بالليغا".
واستطرد التقرير: "وصول فيتور روكي للبارسا، أنعش ليفاندوفسكي، الذي سجل في 3 مباريات متتالية منذ انضمام المهاجم البرازيلي إلى برشلونة، لكن لم يكن أيٌّ منها في الدوري الإسباني، إذ سجَّل في كأس ملك إسبانيا ضد بارباسترو وفي كأس السوبر الإسباني ضد أوساسونا وريال مدريد".
واختتم التقرير: "برشلونة يحتاج إلى أفضل نسخة من ليفاندوفسكي خلال هذا الوقت الحاسم من الموسم، إذا أراد الاستمرار في المنافسة على البطولات المتبقية للفريق الكتالوني".