أرقام صادمة لـ "ليفاندوفسكي" رغم الفوز على بيتيس

ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على الأرقام الصادمة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رغم الفوز الذي حققه الفريق بنتيجة (4-2) على ريال بيتيس في الدوري الإسباني، مساء الأحد.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 44 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز الثامن.

ويعاني النجم البولندي من تراجع مستواه الفني ومعدله التهديفي في الفترة الأخيرة علمًا بأنه كان هدافًا للدوري الإسباني في الموسم الماضي.