القبض على لاعبَي نادٍ إنجليزي بسبب قضية اغتصاب
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن اعتقال لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تقديم بلاغ ضدهما بالاغتصاب إلى الشرطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين، اللذين لم يتم ذكر اسميهما، من نفس النادي، وتم اعتقالهما في نهاية الأسبوع.
ووفقًا للتقارير، تحدثت الشرطة إلى لاعب واحد، يبلغ من العمر 19 عامًا، بشبهة الاعتداء والمساعدة في ارتكاب الاغتصاب في استاد النادي قبل أن يتم اعتقاله رسميًا بعد مغادرته للملعب، وتم احتجازه واستجوابه في وقت لاحق من قبل الشرطة تحت التحقيق.
وتم اعتقال اللاعب الآخر، البالغ من العمر أيضًا 19 عامًا، في اليوم التالي وتم استجوابه لاحقًا من قبل الضباط بشبهة الاغتصاب.
ووفقًا للتقرير، فقد تم إطلاق سراح كل من اللاعبين بكفالة بانتظار المزيد من التحقيقات.
ووفقًا للتحقيقات، فإن حادث الاغتصاب وقع ليلة الجمعة، حيث اتصلت المدعية المزعومة بالشرطة وقدمت شكوى رسمية بعد ساعات قليلة.
وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة "ذا صن": "قام الضباط بتوقيف رجلين بعد تقديم بلاغ بوقوع اغتصاب".
وأضاف: "تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 19 عامًا بشبهة الاعتداء والمساعدة في ارتكاب الاغتصاب، وتم اعتقال آخر يبلغ من العمر 19 عامًا بشبهة الاغتصاب، ثم تم إطلاق سراح كل من الرجلين لاحقًا بكفالة من قبل الشرطة".
وقال مصدر لـ"ذا صن" إن الشرطة وصلت إلى الملعب وتحدثت مع أحد اللاعبين في غرفة خاصة داخل الملعب، وتم اعتقاله رسميًا في وقت لاحق من تلك الليلة".
وقال المتحدث باسم النادي غير المعروف حتى الآن: "نظرًا لأن المسألة الآن في يد الشرطة، فإن النادي الرياضي لن يدلي بتعليق إضافي في هذه المرحلة".