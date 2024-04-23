القبض على لاعبَي نادٍ إنجليزي بسبب قضية اغتصاب

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن اعتقال لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تقديم بلاغ ضدهما بالاغتصاب إلى الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين، اللذين لم يتم ذكر اسميهما، من نفس النادي، وتم اعتقالهما في نهاية الأسبوع.

ووفقًا للتقارير، تحدثت الشرطة إلى لاعب واحد، يبلغ من العمر 19 عامًا، بشبهة الاعتداء والمساعدة في ارتكاب الاغتصاب في استاد النادي قبل أن يتم اعتقاله رسميًا بعد مغادرته للملعب، وتم احتجازه واستجوابه في وقت لاحق من قبل الشرطة تحت التحقيق.

وتم اعتقال اللاعب الآخر، البالغ من العمر أيضًا 19 عامًا، في اليوم التالي وتم استجوابه لاحقًا من قبل الضباط بشبهة الاغتصاب.

ووفقًا للتقرير، فقد تم إطلاق سراح كل من اللاعبين بكفالة بانتظار المزيد من التحقيقات.