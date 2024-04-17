إنريكي يحرج تشافي
أحرج لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، نظيره تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، خلال تصريحاته عقب مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
وسجل كيليان مبابي هدفين في الشوط الثاني، ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في إياب دور الثمانية، يوم الثلاثاء.
وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.
وحصل رونالد أراوخو مدافع برشلونة على بطاقة حمراء في الدقيقة 29، أثناء تقدم فريقه بهدف رافينيا، وذلك بعدما عرقل برادلي باركولا لاعب سان جيرمان، على حدود منطقة الجزاء.
وانتقد تشافي قرار الحكم عقب المباراة، مؤكدا أن الطرد أثر على البلوغرانا؛ ما سمح لسان جيرمان من تحقيق التفوق والفوز في النهاية.
ولكن إنريكي قال في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "حتى لو لعبنا 11 ضد 11 كنا سنفوز أيضا، أريد من لاعبي فريقي أولا استيعاب ماذا يعنيه ارتداء قميص باريس سان جيرمان".
وأضاف: "الفريق قدم دقائق أولى رائعة ولم نستحق التأخر، عودة الفريق بدأت من خروج لامين يامال، ومن هناك واصل الفريق التطور، خط الهجوم قدم مباراة مذهلة، حتى مع النقص العددي، نتيجة عادلة".
وأوضح المدرب الإسباني: "لقد تأخرنا بهدف، لكن حافظنا على حالتنا الذهنية، وفعلنا كل شيء لنكون أفضل من برشلونة، وتغير كل شيء بعد البطاقة الحمراء، وأصبحت المهمة أكثر تعقيدا للمنافس، بينما أظهر فريقي الكثير من الرغبة والشخصية".
وأشاد إنريكي بكيليان مبابي، نجم الفريق، قائلا: "لقد كان قائدا من البداية للنهاية، وأنا سعيد بأداء جميع اللاعبين وأريد تسليط الضوء أيضا على فيتينا وعثمان ديمبلي".
ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.
ولعب باريس سان جيرمان أمام دورتموند في دور المجموعات من البطولة، وتمكن الفريق الألماني من خطف صدارة المجموعة على حساب نظيره الفرنسي.