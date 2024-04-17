إنريكي يحرج تشافي

أحرج لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، نظيره تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، خلال تصريحاته عقب مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي هدفين في الشوط الثاني، ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في إياب دور الثمانية، يوم الثلاثاء.

وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

وحصل رونالد أراوخو مدافع برشلونة على بطاقة حمراء في الدقيقة 29، أثناء تقدم فريقه بهدف رافينيا، وذلك بعدما عرقل برادلي باركولا لاعب سان جيرمان، على حدود منطقة الجزاء.