الكشف عن التسجيلات لحديث حكم مباراة ريال مدريد وألميريا مع الـVAR (فيديو)

أصدر اتحاد الكرة الإسباني التسجيلات الصوتية التي دارت بين الحكم هيرنانديز ماسيو، مع حكم تقنية الفيديو المساعد الـ"VAR"، هيرنانديز هيرنانديز، في مباراة ريال مدريد وألميريا التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

واستمر الجدل بشأن أداء التحكيم وتقنية الـVAR في المباراة التي حسمها "الميرنغي" بالفوز أمام ألميريا (3-2) في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ضمن مواجهات الجولة الـ20 للدوري الإسباني.

ودار النقاش بشأن 3 قرارات جدلية تتعلق بإلغاء هدف لألميريا، بالإضافة لاحتساب ركلة جزاء وهدف لصالح ريال مدريد.