الكشف عن التسجيلات لحديث حكم مباراة ريال مدريد وألميريا مع الـVAR (فيديو)
أصدر اتحاد الكرة الإسباني التسجيلات الصوتية التي دارت بين الحكم هيرنانديز ماسيو، مع حكم تقنية الفيديو المساعد الـ"VAR"، هيرنانديز هيرنانديز، في مباراة ريال مدريد وألميريا التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني.
واستمر الجدل بشأن أداء التحكيم وتقنية الـVAR في المباراة التي حسمها "الميرنغي" بالفوز أمام ألميريا (3-2) في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ضمن مواجهات الجولة الـ20 للدوري الإسباني.
ودار النقاش بشأن 3 قرارات جدلية تتعلق بإلغاء هدف لألميريا، بالإضافة لاحتساب ركلة جزاء وهدف لصالح ريال مدريد.
احتساب ركلة جزاء لريال مدريد
مع الدقيقة 53، لعب كايكي مدافع ألميريا كرة بيده داخل المنطقة إثر عرضية من فران غارسيا، ولم يشر الحكم هيرنانديز مايسو إلى أي شيء.
لكن حكم الساحة تلقى توصية من تقنية الـVAR بضرورة مراجعة اللقطة على الشاشة، وبعد المراجعة قرر احتساب لمسة يد وركلة جزاء، والتي سجلها جود بيلينغهام.
وقال الحكم هرنانديز هرنانديز: "سأوصي بإجراء مراجعة على أرض الملعب حتى تتمكن من تقييم ركلة الجزاء المحتملة بسبب لمسة يد من مدافع ألميريا".
ورد هيرنانديز مايسو: "ممتاز، لاعب ريال مدريد حاول التسديد واصطدمت الكرة بذراعه، ومدافع ألميريا لم يترك مساحة، سأطلب ركلة جزاء دون بطاقة".
هدف ألميريا الملغي
ومع الدقيقة 61، لوحظ تدخل لوبي، لاعب ألميريا، على بيلينغهام، نجم ريال مدريد، بصفعة على وجهه، ولم يحتسب الحكم هيرنانديز مايسو خطأ واستمر اللعب وانتهت الكرة بهدف ثالث لألميريا، لكن هيرنانديز، حكم الـVAR طالب الحكم بمراجعة الخطأ.
وقال حكم تقنية الفيديو: "تعال لرؤيتها، أوصي بمراجعة ميدانية لخطأ محتمل في الهجوم أثناء الحركة، ابعد قليلا إلى الوراء، مواصلة العودة إلى الوراء، هناك لقد أثر عليه بالفعل".
وأضاف: "نعم، إنها بالفعل كانت في البداية (لمرحلة الهجوم)، ولذلك سأطلق الصافرة لوجود خطأ لصالح ريال مدريد وألغي الهدف وبطاقة صفراء للاعب رقم 6 في ألميريا".
الجدل بشأن هدف فينيسيوس جونيور
وفي الدقيقة 67، بعد عرضية من تشواميني من الجهة اليمنى، أنهى فينيسيوس الكرة في الشباك مستخدما كتفه.
في البداية ألغى الحكم الهدف، لكنه تلقى مرة أخرى تنبيها من غرفة الـVAR، للذهاب إلى الشاشة، وبعد المراجعة أعلن احتساب الهدف.
وقال هيرنانديز، وفقا للتسجيل الصوتي المنشور: "أوصي بمراجعة ميدانية حتى تتمكن من تقييم عدم وجود لمسة اليد، الكرة تصطدم بالكتف الأيمن، أنت تقوم بتقييم الخطأ المحتمل في الهجوم".
وأجاب الحكم مايسو: "أنا أتفق معك والكرة اصطدمت بالكتف، أعطني لقطة من الخلف، وإطار آخر، ممتاز، لقد ضرب الكرة بكتفه وكان هدفًا صحيحًا، سأشير إلى احتساب هدف، لا يوجد خطأ".
وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2 ليصل إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة أمام جيرونا المتصدر، وتوقف رصيد ألميريا عند 6 نقاط بالمركز الأخير.