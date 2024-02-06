سيميوني يفاجئ مودريتش بهذه الكلمات أثناء ديربي مدريد
نشرت منصة DAZN الإسبانية تقريرا حول حديث دار بين دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ولوكا مودريتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال ديربي يوم السبت الماضي.
ونجح أتلتيكو مدريد في فرض التعادل على ريال مدريد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت في سانتياغو برنابيو.
ووفقا للتقرير، فإن سيميوني استغل وقوف مودريتش على خط منتصف الملعب تمهيدا للتغيير، وقال له مبتسما :"انضم إلينا وسوف تلعب".
ويعاني مودريتش من عدم المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد هذا الموسم؛ ما خلق توقعات كبيرة بإمكانية رحيله نهاية الموسم الجاري.
وخطف أتلتيكو مدريد تعادلا ثمينا وقاتلا من أرض مضيفه ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام جيرونا، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما يوم السبت المقبل.
ولا يزال أتليتيكو في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثالث.