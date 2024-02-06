سيميوني يفاجئ مودريتش بهذه الكلمات أثناء ديربي مدريد

نشرت منصة DAZN الإسبانية تقريرا حول حديث دار بين دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ولوكا مودريتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال ديربي يوم السبت الماضي.

ونجح أتلتيكو مدريد في فرض التعادل على ريال مدريد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت في سانتياغو برنابيو.