رسميا.. ريال مدريد يوقع عقد رعاية تاريخي مع HP

أعلن ريال مدريد، اليوم الجمعة، رسميًّا، توقيع عقد رعاية تاريخي مع شركة HP.

وقال ريال مدريد في بيان: "وقّع الرئيس فلورنتينو بيريز وأنطونيو لوسيو، المدير العالمي للتسويق وشؤون الشركة في HP، على العقد الذي يجعل HP أول علامة تجارية تعرض شعارها على أكمام قميص ريال مدريد".

وأضاف: "ريال مدريد وشركة HP وقعا اتفاقية رعاية تكنولوجية عالمية، وكجزء من الشراكة، ستصبح HP العلامة التجارية الأولى في تاريخ النادي الممتد 121 عامًا التي تضع شعارها على أكمام قميص ريال مدريد، في فرق كرة القدم الأولى للرجال والسيدات أو في الاحتياط".

وقال أنطونيو لوسيو: "HP وريال مدريد علامتان تجاريتان عالميتان مميزتان لديهما شغف مشترك لإسعاد المشجعين، مما يتيح أداءً استثنائيًا وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات، يشرفنا أن نتشارك مع ريال مدريد ونرى العديد من الفرص المثيرة لتسخير قوة تكنولوجيا HP وعلامتها التجارية لخلق تجارب جديدة مذهلة للجماهير مع تمكين المجتمعات التي نتشاركها".