توخيل يفتح النار على التحكيم بعد توديع دوري أبطال أوروبا
وجه توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، انتقادات حادة للتحكيم بعدما ودع فريق بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأربعاء.
وسجل البديل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونخ في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل الفريق الإسباني، يوم الأربعاء.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونخ قبل أسبوع قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2.
وأشار توخيل في حديثه إلى وجود خطأ من الحكم في رفع راية التسلل لحظة لعب دي ليخت لكرة الهدف الذي لم يحتسب في الوقت بدلاً من الضائع.
وقال توخيل في تصريحاته عقب المباراة: "الأمر مؤلم وسيتطلب بعض الوقت للتعافى، ولكن على الجانب الآخر هذه هزيمة قدمنا خلالها كل شيء على أرض الملعب".
وأضاف: "كان هناك الكثير من الإصابات، وعدد قليل جدًا من التبديلات، والكثير من التشنجات، لقد بدأنا بأربعة مهاجمين وفي النهاية كانوا جميعًا خارج الملعب، ثم نويل، الذي كان استثنائيًا في إنقاذنا طوال الليل، ارتكب خطأ لن يرتكبه خلال 100 عام أخرى".
وتابع: "نشعر بخيبة أمل وغضب كبيرين بسبب القرار الأخير للحكم الذي أطلق الصافرة دون التأكد من تواجد اللاعب في وضع التسلل أم لا، من الصعب تقبل هذا القرار".
وأردف توخيل: "ما حدث كارثة مطلقة، مع الهدف الثاني لريال مدريد، سمحوا بمواصلة اللعب، القاعدة الواضحة هي أن اللعبة يجب أن يستمر، الخطأ الأول ارتكبه مساعد الحكم، والثاني ارتكبه الحكم، لقد كان انتهاكًا واضحًا للقواعد".
واستطرد: "لا يمكن أن ترفع الراية دون التأكد، وكذلك الحكم يعرف أن هناك فرصة للتسجيل، لا أتقبل هذا القرار".
وعن الاعتذار الذي قدمه حكم الراية، أشار: "لا يمكنك الاعتذار بعد القيام بخطأ كهذا، ونحن لا يمكننا قبول هذا الاعتذار في هذا المستوى من كرة القدم، أنت كحكم مطالب بالقيام بعملك على أكمل وجه في هذا المستوى العالي من كرة القدم، ونحن لن نقبل الاعتذار، هذا لم يكن ليحدث إذا كان الوضع معكوسًا (يقصد مع ريال مدريد)".
وبهذا يتأهل ريال مدريد للنهائي للمرة السادسة في عشر سنوات على أمل تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة 15 في تاريخه عندما يواجه بروسيا دورتموند الألماني والذي تفوق 2-صفر على باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مجموع لقائي الذهاب والإياب بمواجهة قبل النهائي الأخرى.
ويقام النهائي في مطلع الشهر المقبل على ملعب ويمبلي.