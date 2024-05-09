توخيل يفتح النار على التحكيم بعد توديع دوري أبطال أوروبا

وسجل البديل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونخ في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل الفريق الإسباني، يوم الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونخ قبل أسبوع قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وأشار توخيل في حديثه إلى وجود خطأ من الحكم في رفع راية التسلل لحظة لعب دي ليخت لكرة الهدف الذي لم يحتسب في الوقت بدلاً من الضائع.

وقال توخيل في تصريحاته عقب المباراة: "الأمر مؤلم وسيتطلب بعض الوقت للتعافى، ولكن على الجانب الآخر هذه هزيمة قدمنا خلالها كل شيء على أرض الملعب".