سبالينكا تحطم مضربها بعد الخسارة في ميامي المفتوحة للتنس (فيديو)
بعد هطول الأمطار على مدار يومين سطعت الشمس من جديد في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، واستفادت البولندية إيغا شيانتيك حاملة اللقب من تحسن الأحوال الجولة بينما تسعى لأن تصبح ثاني لاعبة تحرز لقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة تواليا أكثر من مرة وفازت بسهولة 6-1 و6-1 على الإيطالية كاميلا جورجي.
وفي تناقص صارخ لمسيرة شيانتيك تعثرت المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء وخرجت من البطولة في نوبة غضب حطمت خلالها مضربها وغادرت أرض الملعب دون مصافحة أحد، عقب هزيمتها 6-4 و1-6 و6-1 أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.
ويرفض لاعبو أوكرانيا مصافحة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي مباراتها الثانية خلال يومين بعد رحيل صديقها السابق كونستنتين كولستوف منتحرا على ما يبدو بدت سبالينكا منهكة بدنيا وذهنيا وعاطفيا بعد مرورها بظروف صعبة أخيرا.
وبعد حسم المنافسة الأوكرانية المباراة حطمت سبالينكا مضربها وغادرت الملعب.
وبالفوز صعدت كالينينا إلى دور الـ16 الذي ستواجه فيه لاعبة قازاخستان يوليا بوتينتسيفا.
وسبق لشيانتيك بطلة إنديان ويلز الفوز بلقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة في 2022، وإذا توجت بلقب ميامي هذا العام فإنها ستحقق الإنجاز مرة أخرى وستنضم بذلك إلى الألمانية المعتزلة شتيفي غراف، وهي الوحيدة التي سبق لها التتويج بهذه الثنائية أكثر من مرة.
وبدأت شيانتيك مسيرتها في ميامي بطريقة رائعة؛ إذ حققت الفوز الكاسح في 69 دقيقة.
وقالت بعد الفوز: "اليوم بالتأكيد كان يوما إيجابيا تماما".
وستلتقي شيانتيك في الدور المقبل مع التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا المصنفة 26 في البطولة والتي سبق لها الفوز على شيانتيك في الدور الثالث في أستراليا المفتوحة هذا العام.
وفي مباراة أخرى، فازت اليابانية العائدة بعد إجازة أمومة نعومي أوساكا على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-2 و7-6.
وفازت المصنفة الخامسة الأمريكية جيسيكا بيغولا على الصينية تشو لين بانسحاب الأخيرة، بسبب وعكة صحية عندما كانت النتيجة تشير لتقدم بيغولا 6-4 و4-1.
وستلتقي بيغولا في الدور المقبل مع الكندية ليلى فرنانديز التي فازت على الكولومبية إيمليانا أرانغو 6-4 و6-2.