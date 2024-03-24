سبالينكا تحطم مضربها بعد الخسارة في ميامي المفتوحة للتنس (فيديو)

بعد هطول الأمطار على مدار يومين سطعت الشمس من جديد في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، واستفادت البولندية إيغا شيانتيك حاملة اللقب من تحسن الأحوال الجولة بينما تسعى لأن تصبح ثاني لاعبة تحرز لقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة تواليا أكثر من مرة وفازت بسهولة 6-1 و6-1 على الإيطالية كاميلا جورجي.

وفي تناقص صارخ لمسيرة شيانتيك تعثرت المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء وخرجت من البطولة في نوبة غضب حطمت خلالها مضربها وغادرت أرض الملعب دون مصافحة أحد، عقب هزيمتها 6-4 و1-6 و6-1 أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

ويرفض لاعبو أوكرانيا مصافحة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مباراتها الثانية خلال يومين بعد رحيل صديقها السابق كونستنتين كولستوف منتحرا على ما يبدو بدت سبالينكا منهكة بدنيا وذهنيا وعاطفيا بعد مرورها بظروف صعبة أخيرا.

وبعد حسم المنافسة الأوكرانية المباراة حطمت سبالينكا مضربها وغادرت الملعب.

وبالفوز صعدت كالينينا إلى دور الـ16 الذي ستواجه فيه لاعبة قازاخستان يوليا بوتينتسيفا.