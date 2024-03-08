موعد افتتاح أولمبياد باريس 2024

وقال توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في مؤتمر صحفي بعد لجنة التنسيق السابعة والأخيرة مع اللجنة الأولمبية الدولية: "اخترنا هذا التوقيت للاستفادة القصوى من ضوء الشمس".

وتقام مراسم افتتاح باريس 2024، في موكب بطول ستة كيلومترات (3.7 ميل) على طول نهر السين ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 300 ألف شخص، يوم 26 يوليو تموز المقبل وتغرب الشمس حينها في الساعة التاسعة و35 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال بيير-أوليفييه بيكرز-فيوجان رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية إنه واثق أن باريس 2024 ستتمكن من تقديم ألعاب ممتازة.

وأضاف بيكرز-فيوجان: "لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية تغادر باريس وكلها ثقة بقدرة العاصمة الفرنسية على التميز.. لا نرى أي تحد يمكن أن يمثل عائقا أمام تحقيق الرؤية الاستثنائية التي كانت لدى جميع الفرق قبل سبع سنوات عندما حصلت باريس على حق استضافة أولمبياد 2024".