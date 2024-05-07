ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يعبر الاتحاد السكندري ويرتقي إلى المركز السابع
اقتنص الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.
وأحرز الأهلي هدفه الأول عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 27 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها ببراعة.
وسجل رضا سليم الهدف الثاني للريق الأحمر من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة جزاء الاتحاد السكندري بعد تلقيه تمريرة وسام أبو علي في الدقيقة 32.
وأحرز الأهلي هدفه الثالث عن طريق عمر كمال في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
واستطاع الاتحاد السكندري تقليص الفارق بهدف أول عن طريق بنجامين بواتينغ في الدقيقة 58 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 3-1.
ولكن محمود "كهربا" سجل الهدف الرابع للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 65، بعدما احتسب الحكم ضربة الجزاء لصالح كريم فؤاد.
بهذه النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى النقطة 30 محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما فاز في 9 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وتلقى هزيمتين.
بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 32 نقطة في المركز الخامس، وذلك من الفوز في 8 لقاءات والتعادل بـ 8 مواجهات وتلقى 5 هزائم.