ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يعبر الاتحاد السكندري ويرتقي إلى المركز السابع

اقتنص الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأحرز الأهلي هدفه الأول عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 27 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها ببراعة.

وسجل رضا سليم الهدف الثاني للريق الأحمر من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة جزاء الاتحاد السكندري بعد تلقيه تمريرة وسام أبو علي في الدقيقة 32.