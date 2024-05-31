اشتبكوا مع اللاعبين.. سر ظهور ضباط القوات الخاصة في تدريبات ألمانيا (صور)
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن سر تواجد قوات خاصة في تدريبات منتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، وكشفت أيضًا عن سبب اشتباكهم مع اللاعبين، قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
ألمانيا هي البلد المضيف لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، ورغب منتخب المانشافت، في أن يكون بين أبرز المرشحين لنيل اللقب.
ووفقًا لصحيفة بيلد، فقد أجرى لاعبو المنتخب الوطني الألماني جلسة تدريب مع ضباط قيادة العمليات الخاصة اليوم الجمعة.
وشهد التدريب عمليات الإحماء على الملعب مع موسيقى الروك والهتاف العالي، يليها تدريبات قتالية قريبة على وسائد خاصة، ثم اجتياز مختلف العقبات مرتدين الخوذات في دورة خاصة في وسط غابة تورينغن.
وقام لاعبو ألمانيا بعمليات "قتال" مع القوات الخاصة باستخدام دروع الشرطة، وفق التدريبات الموضوعة.
كما تسلق لاعبو المانشافت عمود برج يبلغ ارتفاعه 20 مترًا ورفعوا العلم الألماني.
وكانت هناك أجواء جيدة واستمتع الفريق خلال التدريب مع القوات الخاصة.
وتم التخطيط لهذه الجلسة من قبل جوليان ناغلزمان، من أجل رفع الشعور بالعمل الجماعي والتواصل والتضحية داخل الفريق قبل بطولة أوروبا.
وتفتتح ألمانيا مشوارها في البطولة، التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حزيران إلى 14 يوليو/ تموز، بمواجهة اسكتلندا وستلعب أيضا أمام المجر وسويسرا في المجموعة الأولى.
وستلعب ألمانيا مباراتين وديتين قبل بداية البطولة، الأولى أمام أوكرانيا في الثالث من يونيو ثم اليونان بعدها بأربعة أيام.
وقال ناغلزمان: "نريد لعب كرة قدم ممتعة. التذاكر تكلف أموالا، وعلى اللاعبين رد الجميل عبر تقديم كرة قدم ممتعة ومسلية. إذا كنا متحمسين للعب فسنثير حماس المشجعين".