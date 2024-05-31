اشتبكوا مع اللاعبين.. سر ظهور ضباط القوات الخاصة في تدريبات ألمانيا (صور)

ألمانيا هي البلد المضيف لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، ورغب منتخب المانشافت، في أن يكون بين أبرز المرشحين لنيل اللقب.

ووفقًا لصحيفة بيلد، فقد أجرى لاعبو المنتخب الوطني الألماني جلسة تدريب مع ضباط قيادة العمليات الخاصة اليوم الجمعة.

وشهد التدريب عمليات الإحماء على الملعب مع موسيقى الروك والهتاف العالي، يليها تدريبات قتالية قريبة على وسائد خاصة، ثم اجتياز مختلف العقبات مرتدين الخوذات في دورة خاصة في وسط غابة تورينغن.

وقام لاعبو ألمانيا بعمليات "قتال" مع القوات الخاصة باستخدام دروع الشرطة، وفق التدريبات الموضوعة.

كما تسلق لاعبو المانشافت عمود برج يبلغ ارتفاعه 20 مترًا ورفعوا العلم الألماني.

وكانت هناك أجواء جيدة واستمتع الفريق خلال التدريب مع القوات الخاصة.

وتم التخطيط لهذه الجلسة من قبل جوليان ناغلزمان، من أجل رفع الشعور بالعمل الجماعي والتواصل والتضحية داخل الفريق قبل بطولة أوروبا.