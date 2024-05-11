الرجاء أول المتأهلين إلى قبل نهائي كأس العرش المغربي

بلغ الرجاء البيضاوي مساء السبت نصف نهائي كأس العرش المغربي بعد فوزه على نادي حسنية أغادير (4 ـ 2) في افتتاح مقابلات الدور ربع النهائي من المسابقة في نسخة 2023 ـ 2024.

واستطاع الرجاء أن يقلب تأخره المبكر بهدف إلى فوز كبير (4 ـ2) على مضيفه حسنية أغادير ليصبح أول المتأهلين للدور نصف النهائي الذي تدور بقية مبارياته اليوم السبت والأربعاء المقبل.

وتقدم حسنية أغادير في الدقيقة السابعة عبر المهاجم عبد الله بوخنفر يعد تمريرة عرضية من الظهير حمزة القلعي، لكن الرجاء أدرك التعادل بعد أربع دقائق عن طريق المهاجم المهدي موهوب بعد تمريرة بينية من آدم النفاتي.

ووضع المدافع السنغالي الحسن بابي لاعب أغادير الضيوف في المقدمة بالدقيقة 26 بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز النفاتي تفوق الرجاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة بينية من محمد المكازي.

وأكمل البديل نوفل الزرهوني رباعية الرجاء في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، فيما نجح حسنية أغادير في تذليل الفارق وتسجيل هدفه الثاني قبل دقيقتين من النهاية بضربة رأس للمهاجم البديل حمزة البلغيتي إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.