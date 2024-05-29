رد إدارة الهلال على شكوى مالكوم وسعود عبد الحميد

ويوم الاثنين الماضي، قدم نادي الهلال شكوى رسمية ضد مالكو وسعود؛ إثر استفزازاتهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في الـ30 من أبريل الماضي.

وقام نادي الهلال بتجهيز رد رسمي على تلك الشكوى.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا نفت فيه قيام البرازيلي مالكوم وسعود عبدالحميد باستفزاز جماهير الاتحاد.

وقالت الصحيفة إن نادي الهلال قدم ردًا، مساء اليوم الأربعاء، على الإفادة المطلوبة منه تجاه شكوى الاتحاد ضد اللاعبين، ونفى فيه أي تصرف خارج من لاعبيه ضد جماهير الاتحاد.