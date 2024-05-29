رد إدارة الهلال على شكوى مالكوم وسعود عبد الحميد
قرر نادي الهلال السعودي الرد على شكوى نادي الاتحاد ضد ثنائي "الزعيم" مالكوم وسعود عبد الحميد؛ بسبب ما بدر منهما خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويوم الاثنين الماضي، قدم نادي الهلال شكوى رسمية ضد مالكو وسعود؛ إثر استفزازاتهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في الـ30 من أبريل الماضي.
وقام نادي الهلال بتجهيز رد رسمي على تلك الشكوى.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا نفت فيه قيام البرازيلي مالكوم وسعود عبدالحميد باستفزاز جماهير الاتحاد.
وقالت الصحيفة إن نادي الهلال قدم ردًا، مساء اليوم الأربعاء، على الإفادة المطلوبة منه تجاه شكوى الاتحاد ضد اللاعبين، ونفى فيه أي تصرف خارج من لاعبيه ضد جماهير الاتحاد.
يذكر أن المباراة نفسها شهدت عقاب نادي الاتحاد من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بغرامة قدرها 100 ألف ريال، على إثر إلقاء جماهيره زجاجات مياه على لاعبي الخصم.
وكان نادي الهلال أنهى بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الاثنين الماضي، بالفوز على الوحدة بهدفين لهدف، من دون أية خسارة، بواقع 31 انتصارًا و3 تعادلات.