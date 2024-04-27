قبل مواجهة ريال مدريد.. بايرن ميونخ يُسقط فرانكفورت
اقتنص بايرن ميونخ فوزا ثمينا على حساب نظيره آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمعهما، بملعب "أليانز آرينا"، في الجولة الـ31 من الدوري الألماني.
وفي الدقيقة التاسعة، أحرز هاري كين الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من كونراد لايمر.
وتمكن هيوغو إكيتيكي من تسجيل هدف التعادل لصالح فرانكفورت، من صناعة باتشو تينوريو عند الدقيقة 23.
وفي الشوط الثاني مع الدقيقة 60، تحصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء، نجح في ترجمتها هداف الفريق البافاري هاري كين، معلنًا تقدم أصحاب الأرض في النتيجة.
وبهذا الفوز، ارتقى رصيد بايرن ميونخ إلى النقطة 69 في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 45 في المركز السادس.
ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا"، قبل خوض مباراة العودة في الأسبوع التالي في إسبانيا.
ويعاني بايرن من عدة إصابات قبل موقعته المرتقبة هذا الأسبوع أمام ريال مدريد، يتقدمهم الثلاثي غنابري، وساني، وساشا بوي.