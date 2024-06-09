إندريك يسجل في فوز البرازيل على المكسيك استعدادا لكوبا أمريكا (فيديو)
حقق منتخب البرازيل فوزا رائعا على نظيره المكسيكي، بنتيجة 3-2 في مباراة ودية على ملعب "كايل فيلد"، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق في 21 يونيو الجاري بالولايات المتحدة.
وبعد مرور 5 دقائق، سدد أندرياس بيريرا، لاعب منتخب البرازيل، بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لمرمى المكسيك، محرزا الهدف الأول لبلاده.
وعزز غابرييل مارتينيلي، لاعب البرازيل، تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 54، بهدف ثان من تسديدة بقدمه اليسرى.
وفي المقابل سجل جوليان كوينونيس، هدف تقليص النتيجة للمكسيك في الدقيقة 73 بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، تعادل منتخب المكسيك عن طريق جييرمو مارتينيز.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إندريك لاعب منتخب البرازيل، هدف الفوز لبلاده برأسية من منتصف منطقة الجزاء من تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور.
وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي، لمنتخب المكسيك، بعد هزيمته في المباراة الودية التي جمعته بنظيره منتخب أوروغواي، التي انتهت بنتيجة 4-0.
يذكر أن آخر مباراتين خاضهما منتخب البرازيل لم يتعرض فيهما للهزيمة؛ إذ كان تغلب على إنجلترا بهدف نظيف، بينما المباراة الثانية كانت ضد إسبانيا وانتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).
ويتواجد منتخب البرازيل في كوبا أمريكا في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات كولومبيا وباراغواي وكوستاريكا.
بينما المنتخب المكسيكي يتواجد في المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا منتخبات فنزويلا وجامايكا بالإضافة إلى منتخب الإكوادور.