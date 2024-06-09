إندريك يسجل في فوز البرازيل على المكسيك استعدادا لكوبا أمريكا (فيديو)

حقق منتخب البرازيل فوزا رائعا على نظيره المكسيكي، بنتيجة 3-2 في مباراة ودية على ملعب "كايل فيلد"، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق في 21 يونيو الجاري بالولايات المتحدة.

وبعد مرور 5 دقائق، سدد أندرياس بيريرا، لاعب منتخب البرازيل، بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لمرمى المكسيك، محرزا الهدف الأول لبلاده.

وعزز غابرييل مارتينيلي، لاعب البرازيل، تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 54، بهدف ثان من تسديدة بقدمه اليسرى.