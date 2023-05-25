تقرير: ريال مدريد ليس مستعدا للقيام بأشياء مجنونة للتعاقد مع مبابي
قالت صحيفة "أس" إن ريال مدريد ليس على استعداد للقيام بأشياء مجنونة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد يمكن أن يتعاقد مع مبابي دون تكلفة، وأن اللاعب لا يزال يمثل الأولوية للفريق الملكي، لكنه ليس على استعداد للقيام بأشياء مجنونة لحسم الصفقة.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد ذكرت أن مبابي لا يفكر في تفعيل التجديد التلقائي لعقده مع باريس سان جيرمان، ما يجعله لاعبًا مجانيًا في يونيو 2024.
وهذا يعني أن ريال مدريد أو أي فريق آخر يمكنه التفاوض مع مبابي بداية من يناير المقبل دون موافقة إدارة باريس سان جيرمان.
وأكدت "أس" أن ريال مدريد لا يفكر في تقديم عرض مليوني على طاولة مبابي كما حدث العام الماضي.
وأوضحت أن ريال مدريد سيكون في موقع قوة، ولذلك يجب أن يكون اللاعب هو الذي اتخذ إجراءً علنيًا بشأن إتمام الصفقة.
وكان مبابي البالغ من العمر 24 عاما قريبا جدا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر؛ لأن عقده مع باريس سان جيرمان كان سينتهي في 30 يونيو 2022، لكن اللاعب وافق على تجديد العقد حتى 2024.
وبحسب "أس" فإن مبابي قدم اعتذاره لريال مدريد بعد التجديد مع باريس سان جيرمان وقال في بيان: "أود أيضًا أن أشكر بصدق ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، إنني أدرك فرصة وامتياز أن أكون مرغوبا به من قبل مثل هذه المؤسسة".
وأضاف: "أظن أنهم أصيبوا بخيبة أمل، سأكون أول مشجع له في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس (نهائي موسم 2021/2022)".
وأكدت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يغلق الباب أمام مبابي.