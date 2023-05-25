تقرير: ريال مدريد ليس مستعدا للقيام بأشياء مجنونة للتعاقد مع مبابي

وهذا يعني أن ريال مدريد أو أي فريق آخر يمكنه التفاوض مع مبابي بداية من يناير المقبل دون موافقة إدارة باريس سان جيرمان.

وأكدت "أس" أن ريال مدريد لا يفكر في تقديم عرض مليوني على طاولة مبابي كما حدث العام الماضي.

وأوضحت أن ريال مدريد سيكون في موقع قوة، ولذلك يجب أن يكون اللاعب هو الذي اتخذ إجراءً علنيًا بشأن إتمام الصفقة.

وكان مبابي البالغ من العمر 24 عاما قريبا جدا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر؛ لأن عقده مع باريس سان جيرمان كان سينتهي في 30 يونيو 2022، لكن اللاعب وافق على تجديد العقد حتى 2024.