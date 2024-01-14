إنقاذ مذهل من محمد الشناوي أمام موزمبيق (فيديو)

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة موزمبيق، اليوم الأحد، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وفي الدقيقة 35 كانت النتيجة تشير إلى تقدم مصطفى محمد لمنتخب مصر، ووصلت كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الفراعنة، فشل محمد حمدي مدافع منتخب مصر بتشتيتها وأخطأ وأرسلها إلى الشباك المصرية.

وبصعوبة بالغة تعملق "الشناوي" وأخرج الكرة إلى ضربة ركنية بطريقة رائعة، تسببت في إصابة بسيطة له.