إنقاذ مذهل من محمد الشناوي أمام موزمبيق (فيديو)
أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، فريقه من هدف محقق خلال مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية.
الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف
ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة موزمبيق، اليوم الأحد، ضمن مباريات المجموعة الثانية.
وفي الدقيقة 35 كانت النتيجة تشير إلى تقدم مصطفى محمد لمنتخب مصر، ووصلت كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الفراعنة، فشل محمد حمدي مدافع منتخب مصر بتشتيتها وأخطأ وأرسلها إلى الشباك المصرية.
وبصعوبة بالغة تعملق "الشناوي" وأخرج الكرة إلى ضربة ركنية بطريقة رائعة، تسببت في إصابة بسيطة له.
ويلعب منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الأفريقية (7 ألقاب)، منافسات النسخة الحالية ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.