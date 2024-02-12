الأمير علي يشارك لاعبي الأردن "احتفالية المنسف" (فيديو)
منتخب الأردن يحظى باستقبال تاريخي في ستاد عمان الدولي
شارك الأمير علي بن الحسين لاعبي منتخب الأردن "احتفالية المنسف"، اليوم الإثنين.
وانتشر مقطع فيديو للأمير علي مع لاعبي المنتخب الأردني بـ"احتفالية المنسف"، لدى وصول النشامى مطار الملكة علياء.
ويحظى منتخب الأردن باستقبال تاريخي، إذ تحتشد أعداد غفيرة من الجماهير لاستقبال اللاعبين في ستاد عمان الدولي.
وحقق منتخب الأردن إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر 1/3 أمام منتخب قطر، الذي توج باللقب للمرة الثانية على التوالي.
وهذه خامس مشاركة للأردن في كأس آسيا، وقبلها كان أفضل إنجاز للنشامى الوصول إلى ربع النهائي مرتين.
وفي الأدوار الإقصائية من كأس آسيا، تجاوز منتخب الأردن منافسه العراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية، علما أنه صعد لدور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.