الأمير علي يشارك لاعبي الأردن "احتفالية المنسف" (فيديو)

وحقق منتخب الأردن إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر 1/3 أمام منتخب قطر، الذي توج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وهذه خامس مشاركة للأردن في كأس آسيا، وقبلها كان أفضل إنجاز للنشامى الوصول إلى ربع النهائي مرتين.

وفي الأدوار الإقصائية من كأس آسيا، تجاوز منتخب الأردن منافسه العراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية، علما أنه صعد لدور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.