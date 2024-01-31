أين سيذهب تشافي بعد مغادرة برشلونة؟

كشفت صحيفة "أس" خطط تشافي المستقبلية بعد أن قرر مغادرة برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحيفة فإن تشافي، الذي يعمل دون انقطاع منذ العام 1998، يعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن الضغط والحصول على الراحة.

ويريد تشافي الاستمتاع بعائلته بالحصول على مزيد من الوقت.

وذكرت الصحيفة أن خطة تشافي الأولية هي الحصول على سنة إجازة، وهو المفهوم الذي جعله بيب غوارديولا رائجًا عندما غادر برشلونة في 2012.

والآن يريد يورغن كلوب الحصول على إجازة بمغادرة ليفربول في نهاية الموسم الحالي أيضا.

وعن حلم تشافي المستقبلي أفادت الصحيفة أن قائد برشلونة السابق يريد العودة لتدريب فريق من أحد الأندية الكبرى، مع استبعاد إسبانيا تمامًا.