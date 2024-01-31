أين سيذهب تشافي بعد مغادرة برشلونة؟
كشفت صحيفة "أس" خطط تشافي المستقبلية بعد أن قرر مغادرة برشلونة بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب الصحيفة فإن تشافي، الذي يعمل دون انقطاع منذ العام 1998، يعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن الضغط والحصول على الراحة.
ويريد تشافي الاستمتاع بعائلته بالحصول على مزيد من الوقت.
وذكرت الصحيفة أن خطة تشافي الأولية هي الحصول على سنة إجازة، وهو المفهوم الذي جعله بيب غوارديولا رائجًا عندما غادر برشلونة في 2012.
والآن يريد يورغن كلوب الحصول على إجازة بمغادرة ليفربول في نهاية الموسم الحالي أيضا.
وعن حلم تشافي المستقبلي أفادت الصحيفة أن قائد برشلونة السابق يريد العودة لتدريب فريق من أحد الأندية الكبرى، مع استبعاد إسبانيا تمامًا.
ويحلم تشافي بالعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن دون إغلاق الأبواب أمام أندية الدوري الإيطالي أو الألماني.
وكشفت الصحيفة أن تشافي البالغ من العمر 44 عاما سبق أن تلقى عرضا من بروسيا دورتموند لكنه رفضه لأنه جعل برشلونة أولويته المطلقة.
وأكدت "أس" أن عودة تشافي للتدريب لن تستغرق أكثر من عام، لكنه إذا تلقى عرضًا مثيرًا للاهتمام خلال فترة الراحة فيمكنه التفكير في العودة للعمل، طالما أن العرض يستوفي جميع الشروط.
وعلى المدى الطويل، لا يستبعد تشافي العودة إلى برشلونة، وإن لم يكن بالضرورة كمدرب للفريق الأول.
وأوضحت الصحيفة أن القدرة التدريبية لتشافي ومعرفته بكرة القدم ستفتح الأبواب أمام منصب مهم في فريق الشباب أو في منهجية العمل.
ويستبعد تشافي العودة إلى قطر للتدريب؛ لأنه يعتبر أن عمله في قطر مرحلة انتهت بالفعل.
وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وخلال تلك المدة قاد الفريق الكتالوني في 122 مباراة، وحقق 76 فوزًا و20 تعادلًا و25 هزيمة.
وتوج تشافي مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-23 والسوبر الإسباني.