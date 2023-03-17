بعد اختفائه لأسابيع.. كشف تواجد نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في برشلونة (فيديو)

يعتبر خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس الحكام السابق الشخص الذي يبحث عنه الجميع في إسبانيا؛ بسبب قضية تلقيه أموالا من برشلونة عبر شركته دخلت حاليا القضاء ويتم التحقيق فيها.

ومنذ بداية القضية اختفى نيغريرا ولم يظهر علنا في أي مكان. وكانت تقارير تشير لتواجده في عدة أماكن منها بينيدورم، لكن صحيفة "ألموندو" الإسبانية كشفت أن نيغريرا كان متواجدا في برشلونة أمس الخميس دون أن توضح سبب تواجده.

وقبل القاضي شكوى المدعي العام المتخصص في قضايا الفساد والجريمة المنظمة ضد نادي برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق نيغريرا، حيث يستمر التحقيق في القضية والأموال التي تلقاها وشبهة الفساد ورشاوى الحكام.